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    Новости

    В Cyberpunk 2077 есть камео Хидео Кодзимы. Вот где его можно найти

    8 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    08.12.2020
    572
    0 минут на чтение
    В Cyberpunk 2077 есть камео Хидео Кодзимы — он выслушивает идеи для фильмов

    Журналисты Game Informer подтвердили, что в Cyberpunk 2077 есть камео создателя Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзимы.

    Легендарного геймдизайнера можно встретить через пару часов после начала игры на миссии «Ограбление» — при исследовании отеля, куда приезжают Ви и Джеки.

    Сам Кодзима предстал в образе персонажа по имени Осима, который выслушивает идеи для фильмов и говорит, что его картины должны передавать настоящие человеческие эмоции.

    Напомним, CD Projekt RED показала нам 3D-модель японского разработчика в черно-желтой кожаной куртке еще летом, когда поздравила его с выходом Death Stranding на ПК.

    Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на всех основных платформах. А обновление для PS5 и XSX выпустят в 2021-м. Критики в восторге от игры —  на Metacritic у нее около 90 баллов.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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