В Cyberpunk 2077 есть камео Хидео Кодзимы. Вот где его можно найти

Журналисты Game Informer подтвердили, что в Cyberpunk 2077 есть камео создателя Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзимы.

Легендарного геймдизайнера можно встретить через пару часов после начала игры на миссии «Ограбление» — при исследовании отеля, куда приезжают Ви и Джеки.

Сам Кодзима предстал в образе персонажа по имени Осима, который выслушивает идеи для фильмов и говорит, что его картины должны передавать настоящие человеческие эмоции.

Напомним, CD Projekt RED показала нам 3D-модель японского разработчика в черно-желтой кожаной куртке еще летом, когда поздравила его с выходом Death Stranding на ПК.

От Токио до Найт-Сити путь неблизкий… Поздравляем @HIDEO_KOJIMA_EN и его команду с выходом Death Stranding на PC! PC版の発売、おめでとうございます㊗️#DeathStrandingPC #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/s7MNB40uxN — CD PROJEKT RED RU (@CDPR_RU) July 15, 2020

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на всех основных платформах. А обновление для PS5 и XSX выпустят в 2021-м. Критики в восторге от игры — на Metacritic у нее около 90 баллов.