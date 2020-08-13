В EGS вышла Total War Saga: Troy — игру бесплатно раздают в течение 24 часов

В Epic Games Store вышла Total War Saga: Troy от Creative Assembly. В течение 24 часов — до 16:00 14 августа — игру можно бесплатно забрать в библиотеку.

Стратегия основана на древнегреческой мифологии и «Илиаде» Гомера. А сюжет расскажет о противостоянии греков и троянцев. Причем игроки встретят героев вроде Ахиллеса и смогут призывать на помощь мифических бойцов.

В честь релиза авторы игры также выпустили финальный трейлер, в котором показали масштабное сражение.

Вчера появились первые обзоры игры — на сайте Metacritic у нее средняя оценка составляет 75 баллов. Для сравнения, у прошлогодней Three Kingdoms 85 баллов.

Total War Saga: Troy будет временным эксклюзивом EGS, в 2021-м стратегия выйдет на остальных платформах, в том числе в Steam.