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    Новости

    В фильмах «Властелин колец» планировали убить одного из хоббитов

    29 июля 2021
    29.07.2021
    2694
    1 минута на чтение
    В фильмах «Властелин колец» планировали убить одного из хоббитов

    Актёры Доминик Монахэн и Билли Бойд, сыгравшие во «Властелине колец» соответственно Мерри и Пиппина, продолжают травить байки о съёмках трилогии Питера Джексона.

    В недавнем интервью IGN они рассказали, что продюсеры фильмов хотели нагнать драматичности и убить одного из хоббитов! Убивать кого-то из главных героев нельзя, и потому хотели покончить с одним из полуросликов.

    К счастью, этого так и не случилось, потому что это наверняка был бы я! Точно нельзя убивать Фродо или Сэма, поэтому остаются только Мерри и Пиппин. Пиппина убивать нельзя, потому что у него сильный сюжет, завязанный на Гэндальфа. Так что определённо это был бы я.

    Доминик Монахэн

    Актёр немного лукавит, ведь у Мерри был не менее значимый эпизод, когда вместе с Эовин они поразили Короля-Чародея. Ну и в целом, подобный ход противоречил одной из ключевых тем «Властелина колец» — о «малом народе», что способен бросить вызов обстоятельствам и сопротивляться коварству Тьмы.

    По словам Монахэна, Питер Джексон понимал эту тему и в итоге настоял на том, чтобы следовать книгам.

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