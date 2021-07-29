В фильмах «Властелин колец» планировали убить одного из хоббитов

Актёры Доминик Монахэн и Билли Бойд, сыгравшие во «Властелине колец» соответственно Мерри и Пиппина, продолжают травить байки о съёмках трилогии Питера Джексона.

В недавнем интервью IGN они рассказали, что продюсеры фильмов хотели нагнать драматичности и убить одного из хоббитов! Убивать кого-то из главных героев нельзя, и потому хотели покончить с одним из полуросликов.

К счастью, этого так и не случилось, потому что это наверняка был бы я! Точно нельзя убивать Фродо или Сэма, поэтому остаются только Мерри и Пиппин. Пиппина убивать нельзя, потому что у него сильный сюжет, завязанный на Гэндальфа. Так что определённо это был бы я. Доминик Монахэн

Актёр немного лукавит, ведь у Мерри был не менее значимый эпизод, когда вместе с Эовин они поразили Короля-Чародея. Ну и в целом, подобный ход противоречил одной из ключевых тем «Властелина колец» — о «малом народе», что способен бросить вызов обстоятельствам и сопротивляться коварству Тьмы.

По словам Монахэна, Питер Джексон понимал эту тему и в итоге настоял на том, чтобы следовать книгам.