В Казахстане начались съемки постапокалиптического фильма «Последний Ронин»

Кинокомпания «Централ Партнершип» объявила, что в Казахстане стартовали съемки приключенческой фантастики «Последний Ронин».
Действие развернется в недалеком будущем, в котором изменения климата привели к ядерной войне, а человеческая цивилизация пала. Техника не работает, бензин потерял свои свойства, а главной валютой стали патроны.
В центре сюжета будет одинокий путник, который странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца и однажды встречает своенравную девочку-подростка.
Режиссером и сценаристом выступит Макс Шишкин, для которого это дебют в полном метре. Главные роли исполнят Юрий Колокольников и Диана Енакаева.
Премьера состоится в 2024 году.
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