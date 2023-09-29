В Казахстане начались съемки постапокалиптического фильма «Последний Ронин»

Кинокомпания «Централ Партнершип» объявила, что в Казахстане стартовали съемки приключенческой фантастики «Последний Ронин».

Действие развернется в недалеком будущем, в котором изменения климата привели к ядерной войне, а человеческая цивилизация пала. Техника не работает, бензин потерял свои свойства, а главной валютой стали патроны.

В центре сюжета будет одинокий путник, который странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца и однажды встречает своенравную девочку-подростка.

Режиссером и сценаристом выступит Макс Шишкин, для которого это дебют в полном метре. Главные роли исполнят Юрий Колокольников и Диана Енакаева.

Премьера состоится в 2024 году.