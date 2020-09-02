В Netflix до конца года добавят 100 русских фильмов и сериалов

Netflix заключил партнерское соглашение с Национальной медиа группой, которая займется развитием онлайн-кинотеатра на территории России.
В середине октября интерфейс сервиса будет полностью локализован. А до конца года в него добавят сотню отечественных проектов. Также многие западные фильмы и сериалы получат русские субтитры и озвучку.
Компании не создают совместное предприятие или общее юрлицо. По данным Broasdband TVNews, Netfix пошел на сделку из-за российского законодательства, согласно которому в таких сервисах может быть не больше 20% иностранного капитала.
Кроме того, оплата подписки будет в рублях (разница с евро небольшая):
- Базовый тариф — 599 рублей;
- Стандартный — 799 рублей;
- Премиум — 999 рублей.
НМГ сотрудничает с Discovery, Viasat и другими иностранными медиакомпаниями. Также она связана с РЕН-ТВ, «Пятым каналом», «СТС Медиа» и «Первым каналом».
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