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    Новости

    В Netflix до конца года добавят 100 русских фильмов и сериалов

    2 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    02.09.2020
    1360
    0 минут на чтение
    В Netflix до конца года добавят 100 русских фильмов и сериалов

    Netflix заключил партнерское соглашение с Национальной медиа группой, которая займется развитием онлайн-кинотеатра на территории России.

    В середине октября интерфейс сервиса будет полностью локализован. А до конца года в него добавят сотню отечественных проектов. Также многие западные фильмы и сериалы получат русские субтитры и озвучку.

    Компании не создают совместное предприятие или общее юрлицо. По данным Broasdband TVNews, Netfix пошел на сделку из-за российского законодательства, согласно которому в таких сервисах может быть не больше 20% иностранного капитала.

    Кроме того, оплата подписки будет в рублях (разница с евро небольшая):

    • Базовый тариф — 599 рублей;
    • Стандартный — 799 рублей;
    • Премиум — 999 рублей.

    НМГ сотрудничает с Discovery, Viasat и другими иностранными медиакомпаниями. Также она связана с РЕН-ТВ, «Пятым каналом», «СТС Медиа» и «Первым каналом».

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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