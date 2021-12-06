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    Новости

    В PS Store появилась страница «Матрицы: Пробуждение». Все еще непонятно, что это такое

    6 декабря 2021
    06.12.2021
    56
    0 минут на чтение
    В PS Store появилась страница «Матрицы: Пробуждения». Все еще непонятно, что это такое

    В PlayStation Store и Microsoft Store появилась страница «Матрицы: Пробуждение», которая описывается как «будущее интерактивного повествования и развлечений» на движке Unreal Engine 5.

    Вот что гласит описание проекта:

    Это ошеломительная поездка в изменяющую реальность вселенную «Матрицы» при участии Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс, созданная всеми, кто работал над первым фильмом, включая Лану Вачовски вместе с Epic Games и партнерами.

    Подробностями о «Матрице: Пробуждение» должны поделиться в рамках церемонии The Game Awards 2021, которая пройдет в ночь с 9 на 10 декабря.

    Киану Ривз в 2005-м, 2019-м, 2020-м и 2021-м. 

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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