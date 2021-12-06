В PS Store появилась страница «Матрицы: Пробуждение». Все еще непонятно, что это такое

В PlayStation Store и Microsoft Store появилась страница «Матрицы: Пробуждение», которая описывается как «будущее интерактивного повествования и развлечений» на движке Unreal Engine 5.
Вот что гласит описание проекта:
Это ошеломительная поездка в изменяющую реальность вселенную «Матрицы» при участии Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс, созданная всеми, кто работал над первым фильмом, включая Лану Вачовски вместе с Epic Games и партнерами.
Подробностями о «Матрице: Пробуждение» должны поделиться в рамках церемонии The Game Awards 2021, которая пройдет в ночь с 9 на 10 декабря.
Digital Keanu Reeves from 2005, 2019, 2020 and 2021 pic.twitter.com/bJNWONpfxX
— Nibel (@Nibellion) December 6, 2021
Киану Ривз в 2005-м, 2019-м, 2020-м и 2021-м.
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