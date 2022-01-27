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    Новости

    В сентябре выйдет официальная биография Терри Пратчетта

    27 января 2022
    27.01.2022
    578
    0 минут на чтение
    В сентябре выйдет официальная биография Терри Пратчетта

    На сайте Discworld появились новости о выходе на английском официальной биографии Терри Пратчетта. Уже есть обложка и название — Terry Pratchett A Life With Footnotes («Терри Пратчетт: Жизнь со сносками»).

    Написал книгу Роб Уилкинс, друг семьи и менеджер писателя. Аннотацию предваряет цитата британского продюсера Джона Ллойда: «Из всех умерших авторов в мире Терри Пратчетт — самый живой».

    На английском книга выйдет 29 сентября, её уже можно предзаказать на сайте фантаста. Объём — 352 страницы.

    Ранее на русском выходили две неофициальные книги-биографии: «Терри Пратчетт. Дух фэнтези» и «Магия Терри Пратчетта».

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     Кот-император |  02.08.2021

    В этом фрагменте описывается, как писатель начал высмеивать популярные клише. Пратчетт не ограничивался, скажем, только «Властелином колец» — досталось и «Звёздным войнам»!

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