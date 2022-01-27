В сентябре выйдет официальная биография Терри Пратчетта

На сайте Discworld появились новости о выходе на английском официальной биографии Терри Пратчетта. Уже есть обложка и название — Terry Pratchett A Life With Footnotes («Терри Пратчетт: Жизнь со сносками»).
Написал книгу Роб Уилкинс, друг семьи и менеджер писателя. Аннотацию предваряет цитата британского продюсера Джона Ллойда: «Из всех умерших авторов в мире Терри Пратчетт — самый живой».
На английском книга выйдет 29 сентября, её уже можно предзаказать на сайте фантаста. Объём — 352 страницы.
Ранее на русском выходили две неофициальные книги-биографии: «Терри Пратчетт. Дух фэнтези» и «Магия Терри Пратчетта».
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Читаем книгу: «Магия Терри Пратчетта»
В этом фрагменте описывается, как писатель начал высмеивать популярные клише. Пратчетт не ограничивался, скажем, только «Властелином колец» — досталось и «Звёздным войнам»!
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