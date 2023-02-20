В сеть слили концепт-арты из артбука по The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Один из пользователей Reddit слил более 200 фотографий страниц из артбука по The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Его пост, конечно, оперативно удалили, но в интернете успели сохранить их.
На картинках можно увидеть концепт-арты главных героев, второстепенных персонажей, противников и локаций.
Однако сюжетных спойлеров к игре в артбуке нет. Релиз состоится 12 мая на Nintendo Switch.
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Редактор
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