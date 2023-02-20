В сеть слили концепт-арты из артбука по The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Один из пользователей Reddit слил более 200 фотографий страниц из артбука по The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Его пост, конечно, оперативно удалили, но в интернете успели сохранить их.

На картинках можно увидеть концепт-арты главных героев, второстепенных персонажей, противников и локаций.

Однако сюжетных спойлеров к игре в артбуке нет. Релиз состоится 12 мая на Nintendo Switch.