В Steam вышла отменённая 20 лет назад ретро-игра по «Дюне»

В конце 2021 года мы писали про команду энтузиастов, которая решила воскресить отменённую 20 лет назад видеоигру Dune: Ornithopter Assault. Это аркадный симулятор, в котором игрок брал на себя роль Гурни Халлека, участвующего в операциях на Арракисе. Игра разрабатывалась в начале 2000-х для консоли Game Boy, её почти завершили, но из-за финансовых проблем компании-издателя Cryo Interactive её так и не выпустили. Лишь в 2015-м в сети появился ROM для программ-эмуляторов.

Энтузиасты провели успешную кампанию на Kickstarter, собрав свыше 20 тысяч долларов, и теперь выпустили в Steam игру под названием Elland: The Crystal Wars, убрав все связи со вселенной Герберта (права на саму игру они получили). Теперь её действие разворачивается на суровой пустынной планете Элланд, где добываются необычайно ценные кристаллы и минералы, которые обеспечивают строительство космических кораблей.

Обновлённая версия включает поддержку сохранений в любой момент, поддержку большинства контроллеров и улучшенные изображения. Все 23 сюжетных уровня в кампании перенесены очень бережно.