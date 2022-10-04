    3
    Новости

    В Steam вышла отменённая 20 лет назад ретро-игра по «Дюне»

    4 октября 2022
    Avatar photo
    04.10.2022
    1149
    0 минут на чтение
    В Steam вышла отменённая 20 лет назад ретро-игра по «Дюне»

    В конце 2021 года мы писали про команду энтузиастов, которая решила воскресить отменённую 20 лет назад видеоигру Dune: Ornithopter Assault. Это аркадный симулятор, в котором игрок брал на себя роль Гурни Халлека, участвующего в операциях на Арракисе. Игра разрабатывалась в начале 2000-х для консоли Game Boy, её почти завершили, но из-за финансовых проблем компании-издателя Cryo Interactive её так и не выпустили. Лишь в 2015-м в сети появился ROM для программ-эмуляторов.

    Энтузиасты провели успешную кампанию на Kickstarter, собрав свыше 20 тысяч долларов, и теперь выпустили в Steam игру под названием Elland: The Crystal Wars, убрав все связи со вселенной Герберта (права на саму игру они получили). Теперь её действие разворачивается на суровой пустынной планете Элланд, где добываются необычайно ценные кристаллы и минералы, которые обеспечивают строительство космических кораблей.

    В Steam вышла отменённая 20 лет назад ретро-игра по «Дюне» В Steam вышла отменённая 20 лет назад ретро-игра по «Дюне» 2 В Steam вышла отменённая 20 лет назад ретро-игра по «Дюне» 1

    Обновлённая версия включает поддержку сохранений в любой момент, поддержку большинства контроллеров и улучшенные изображения. Все 23 сюжетных уровня в кампании перенесены очень бережно.

    Читайте также

    Все игры по «Дюне»: великие и забытые 6

    Все игры по «Дюне»: великие и забытые

     Кирилл Шайдуров |  20.09.2021

    Продолжите список: Атрейдесы, Харконнены и… Если вы сказали «Ордосы», а не «Коррино» — вы играли в отличные игры!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Лицо со шрамом. Как снимали «Гарри Поттер и философский камень» 11
    0
    34127
    Обсуждаем творчество Джоан Роулинг в 55-м выпуске Фантастического подкаста

    Джоан, вы не правы, всё было совсем не так!

    Почему стоит прочесть «Вселенную Боба» Денниса Тейлора? 3
    0
    21792
    Почему стоит прочесть «Вселенную Боба» Денниса Тейлора?

    Космическая фантастика о гике, который стал искусственным интеллектом и отправился исследовать космос.

    Видения смерти. Читаем книгу «Там, где цветёт полынь» Ольги Птицевой
    0
    82832
    Видения смерти. Читаем книгу «Там, где цветёт полынь» Ольги Птицевой

    Переиздание романа о девушке, что видит чужие смерти.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022 11
    0
    90865
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022

    Фантастические книги октября: от космооперы Аластера Рейнольдса до артбука по Терри Пратчетту.

    Черновик 993
    0
    172055
    Книги, настолки, учёба: как Джастин Колл придумывал фэнтези «Молчаливые боги»

    Как начинающий автор задумал эпическую фэнтези пугающего масштаба, чего нам ждать от будущих книг и почему вообще стоит взяться за чтение «Молчаливых богов».

    Как иллюстрировали «Властелина Колец». Лучшие художники 35
    0
    336121
    Как иллюстрировали «Властелина Колец». Лучшие художники

    Начнём с книжных иллюстраций, как удачных, так и весьма своеобразных, остановимся на именитых концепт-художниках экранизаций, глянем на современные работы, а в конце рассмотрим рисунки, автор которых не человек.

    Вадим Панов «Чужие игры. Противостояние». Космическая Одиссея талантливых детишек
    0
    341952
    Вадим Панов «Чужие игры. Противостояние». Космическая Одиссея талантливых детишек

    Юношеская космоопера с детективной линией и социальным подтекстом.

    «Первобытный» Тартаковского, 2 сезон: или Почему сквозной сюжет не нужен 2
    0
    362294
    «Первобытный» Тартаковского, 2 сезон: или Почему сквозной сюжет не нужен

    Вот бы Клык и Копьё и дальше молча всё время куда-то бежали, искореняя древнюю фауну…

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить