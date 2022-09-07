В возрасте 79 лет умер автор хорроров Питер Страуб

Печальные новости.
В возрасте 79 лет умер Питер Страуб, автор хорроров, тёмного фэнтези и психологических триллеров. Он умер ещё 4 сентября, о его смерти сообщили через два дня. Причиной стала продолжительная болезнь.
Страуб за литературную карьеру был удостоен почти всех основных премий в жанре ужасов. Например, в 1997-м он получил звание World Horror Grandmaster, а в 2006-м ему вручили премию за заслуги перед жанром. Отчасти можно благодарить знакомство и дружбу со Стивеном Кингом, чей стиль оказал влияние на работы Страуба — это видно на примере романов «Клуб адского огня», «История с привидениями» и «Парящий дракон». За последний писатель в 1983-м получил премию имени Августа Дерлета.
А ещё вместе со Стивеном Кингом фантаст работал над романом «Талисман» и его продолжением. Но больше прочих критики выделяют трилогию «Голубая роза», романы которой принесли Страубу премии World Fantasy Award и Bram Stoker Award.
Последний «полновесный» роман Страуба вышел в 2010-м. «Тёмная материя» (издана на русском в 2014-м) рассказывает о писателей, который хочет запечатлеть у себя в книге зловещий ритуал, который произошёл 40 лет назад.
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