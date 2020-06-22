В возрасте 80 лет умер Джоэл Шумахер — режиссёр «Призрака оперы» и фильмов про Бэтмена

Постановщик, продюсер и сценарист Джоэл Шумахер умер в возрасте 80 лет — это случилось в понедельник утром, в Нью-Йорке. Режиссёр скончался после продолжительной борьбы с раком.
Его фильмы о Бэтмене часто критиковали из-за китчевой эстетики и более комедийного тона. Но он останется в истории не только ими — Шумахер снял готическую экранизацию мюзикла «Призрак оперы», фильм про вампиров-рокеров «Пропащие ребята», мистические фильмы «Коматозники» и «Роковое число 23», триллеры «Телефонная будка» и «Что скрывает ложь» и ряд реалистических драм. Кроме того, он даже поставил два эпизода «Карточного домика» для Netflix.
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