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    Новости

    В возрасте 80 лет умер Джоэл Шумахер — режиссёр «Призрака оперы» и фильмов про Бэтмена

    22 июня 2020
    Кот-император
    22.06.2020
    2658
    1 минут на чтение
    В возрасте 80 лет умер Джоэл Шумахер — режиссёр «Призрака оперы» и фильмов про Бэтмена

    Постановщик, продюсер и сценарист Джоэл Шумахер умер в возрасте 80 лет — это случилось в понедельник утром, в Нью-Йорке. Режиссёр скончался после продолжительной борьбы с раком.

    Его фильмы о Бэтмене часто критиковали из-за китчевой эстетики и более комедийного тона. Но он останется в истории не только ими — Шумахер снял готическую экранизацию мюзикла «Призрак оперы», фильм про вампиров-рокеров «Пропащие ребята», мистические фильмы «Коматозники» и «Роковое число 23», триллеры «Телефонная будка» и «Что скрывает ложь» и ряд реалистических драм. Кроме того, он даже поставил два эпизода «Карточного домика» для Netflix.

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    Герой оказался ему совсем неинтересен.

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    Кот-император
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