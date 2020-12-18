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    «Вампиры средней полосы»: первый тизер

    18 декабря 2020
    Кот-император
    18.12.2020
    889
    0 минут на чтение

    Сервис Start выпустил первый тизер сериала «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным. И всё это — под ремикс «Утекай»!

    Шоу в духе «Что мы делаем в тени», «Ночного дозора» и «Ужасов нашего городка» рассказывает о семейке вампиров, что обитает в Смоленске. Они живут тихо и по закону, людей не убивают, поскольку за нечистью присматривают Хранители. И всё идёт наперекосяк, когда в берёзовой роще под Смоленском находят обескровленных парней…  Так, спокойная жизнь вампиров оказывается под угрозой.

    Режиссёром проекта выступил Антон Маслов. В ролях: Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич и другие.

    «Вампиры средней полосы» стартуют весной.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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