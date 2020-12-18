«Вампиры средней полосы»: первый тизер

Сервис Start выпустил первый тизер сериала «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным. И всё это — под ремикс «Утекай»!
Шоу в духе «Что мы делаем в тени», «Ночного дозора» и «Ужасов нашего городка» рассказывает о семейке вампиров, что обитает в Смоленске. Они живут тихо и по закону, людей не убивают, поскольку за нечистью присматривают Хранители. И всё идёт наперекосяк, когда в берёзовой роще под Смоленском находят обескровленных парней… Так, спокойная жизнь вампиров оказывается под угрозой.
Режиссёром проекта выступил Антон Маслов. В ролях: Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич и другие.
«Вампиры средней полосы» стартуют весной.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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