«Вампиры средней полосы»: первый тизер

Сервис Start выпустил первый тизер сериала «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным. И всё это — под ремикс «Утекай»!

Шоу в духе «Что мы делаем в тени», «Ночного дозора» и «Ужасов нашего городка» рассказывает о семейке вампиров, что обитает в Смоленске. Они живут тихо и по закону, людей не убивают, поскольку за нечистью присматривают Хранители. И всё идёт наперекосяк, когда в берёзовой роще под Смоленском находят обескровленных парней… Так, спокойная жизнь вампиров оказывается под угрозой.

Режиссёром проекта выступил Антон Маслов. В ролях: Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич и другие.

«Вампиры средней полосы» стартуют весной.