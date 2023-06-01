Видео: дайджест новостей настолок Hobby World

«Масти Власти», дополнения к Зомбициду, книга по Descent и бесплатные игротеки в честь Дня настольных игр — всё это в свежем дайджесте новостей настольных игр от наших коллег из Hobby World.

Найти свой город и игротеку можно на сайте TableTop Day.