Видео: интервью с авторами киберпанк-настолки «Неон»

Hobby World продолжает рассказывать про киберпанк-настолку «Неон». На этот раз издатель взял интервью у авторов.

Игорь Склюев и Екатерина Горн рассказывают о том, что вдохновило их на создание королевской битвы, как построена их работа, что нужно делать начинающим авторам и о многом другом!