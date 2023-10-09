Видео: интервью с авторами киберпанк-настолки «Неон»

Hobby World продолжает рассказывать про киберпанк-настолку «Неон». На этот раз издатель взял интервью у авторов.
Игорь Склюев и Екатерина Горн рассказывают о том, что вдохновило их на создание королевской битвы, как построена их работа, что нужно делать начинающим авторам и о многом другом!
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Обзор настольной игры «Неон»
Евгений Пекло | 06.10.2023 | 1435
Несложная в освоении, стремительная, напряжённая и увлекательная «королевская битва».
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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