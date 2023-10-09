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    Видео: интервью с авторами киберпанк-настолки «Неон»

    9 октября 2023
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    09.10.2023
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    Hobby World продолжает рассказывать про киберпанк-настолку «Неон». На этот раз издатель взял интервью у авторов.

    Игорь Склюев и Екатерина Горн рассказывают о том, что вдохновило их на создание королевской битвы, как построена их работа, что нужно делать начинающим авторам и о многом другом!

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    Обзор настольной игры «Неон»

     Евгений Пекло |  06.10.2023 |  1435

    Несложная в освоении, стремительная, напряжённая и увлекательная «королевская битва».

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