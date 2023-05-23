Видео: про «Мезень», «Кулинарио Мортале» и карточный «Ужас Аркхэма»

Наши друзья из Hobby World опубликовали новое видео, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о новинках из мира настольных игр.
В дайджест попали «Мезень», «Кулинарио Мортале», карточный «Ужас Аркхэма» и книга-квест «Тайны Марса».
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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