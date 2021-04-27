«Виво»: первый тизер анимационного мюзикла Лин-Мануэль Миранды

Netflix представил первый тизер музыкального мультфильма «Виво» (Vivo). Сервис приобрёл его буквально на днях в рамках сделки с Sony. Первоначально его должны были выпустить в июне в кинотеатрах, но теперь «Виво» появится летом в библиотеке онлайн-кинотеатра.

Мультфильм расскажет историю зверька-музыканта кинкажу (из семейства енотовых; его озвучивает Миранда) по имени Виво, который живёт в Гаване и выступает на оживлённой площади. Ему компанию составляет пожилой музыкант Андре. И хотя они не понимают язык друг друга, их любовь к музыке помогает давать совершенно виртуозные выступления.

Режиссёрами выступили номинант на «Оскар» Кирк де Микко («Семейка Крудс») и Брэндон Джеффордс («Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 2»). Песни и музыку для мультфильма написать Лин-Мануэль Миранда, работавший над композициями в «Моане». Прежде всего, Миранда известен как автор суперуспешного мюзикла «Гамильтон».