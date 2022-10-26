Власти разрабатывают закон для блокировки игр с запрещенным в РФ контентом

Минздрав, Минэкономики, Минцифры и Роскомнадзор разрабатывают законопроект, который обяжет разработчиков и издателей маркировать игры по возрастным категориям.
Вместе с этим игры, которые содержат нарушающий российские законы контент, предлагают запретить.
По данным «Коммерсанта», это нужно для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента» и «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан».
Контролировать содержание игр будут экспертные организации по критериям, которые установит Роскомнадзор.
Представители российской игровой индустрии опасаются, что из-за этого закона могут внести в черный список площадки вроде Steam, Epic Games Store и не только, если они откажутся исполнять требования регуляторов.
В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2024 года.
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