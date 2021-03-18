Волан-де-Морт поддержал Джоан Роулинг, которую обвиняют в трансфобии

Рэйф Файнс, сыгравший лорда Волан-де-Морта в «Гарри Поттере», поддержал Джоан Роулинг, которую сейчас многие обвиняют в трансфобии.
По его словам, он не понимает, почему в сторону писательницы столько негатива.
Я могу понять остроту спора, но я нахожу эпоху обвинений и необходимость осуждать других иррациональными. Меня беспокоит уровень ненависти, которую люди выражают из-за взглядов, отличных от их собственных.
Сама Роулинг не имеет ничего против трансгендеров, однако ей не нравятся расплывчатые термины вроде «человека, у которого менструация».
На фоне подобных «неоднозначных» заявлений прилетело даже разработчикам Hogwarts Legacy, которые не сотрудничают с автором франшизы.
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Дмитрий Кинский | 01.10.2020
Даже если он не согласен с писательницей.
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