Волан-де-Морт поддержал Джоан Роулинг, которую обвиняют в трансфобии

Рэйф Файнс, сыгравший лорда Волан-де-Морта в «Гарри Поттере», поддержал Джоан Роулинг, которую сейчас многие обвиняют в трансфобии.

По его словам, он не понимает, почему в сторону писательницы столько негатива.

Я могу понять остроту спора, но я нахожу эпоху обвинений и необходимость осуждать других иррациональными. Меня беспокоит уровень ненависти, которую люди выражают из-за взглядов, отличных от их собственных.

Сама Роулинг не имеет ничего против трансгендеров, однако ей не нравятся расплывчатые термины вроде «человека, у которого менструация».

На фоне подобных «неоднозначных» заявлений прилетело даже разработчикам Hogwarts Legacy, которые не сотрудничают с автором франшизы.