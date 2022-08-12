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    Новости

    Вот кто сыграет в экранизации «Электрического штата» Симона Столенхага

    12 августа 2022
    12.08.2022
    314
    0 минут на чтение
    Братья Руссо сами поставят экранизацию «Электрического штата» для Netflix

    Издание Deadline опубликовало список актёров, которые сыграют в экранизации научно-фантастического иллюстрированного артбука «Электрический штат» Симона Столенхага.

    Итак, помимо уже объявленных Милли Бобби Браун (сыграет главную героиню) и Криса Пратта в картине появятся:

    • Мишель Йео («Всё, везде и сразу»);
    • Брайан Кокс («Идентификация Борна», «Храброе сердце»);
    • Стэнли Туччи («Голодные игры», «Трансформеры»);
    • Джейсон Александер («Норт», «Хатико»);
    • Дженни Слэйт («Свой ребёнок»).

    Адаптацию разрабатывали Джо и Энтони Руссо («Война бесконечности», «Финал», «Серый человек»), они же в итоге и займутся режиссурой. Сценарий адаптировали Кристофер Маркус и Стивен Макфли. Площадкой выступит Netflix, а производством займутся уже осенью этого года.

    Действие картины развернется в мире, пережившем техногенную катастрофу. В центре сюжета девочка-подросток, которая отправляется на поиски своего пропавшего брата вместе с милым роботом.

    Вот несколько иллюстраций из артбука:

    Братья Руссо сами поставят экранизацию «Электрического штата» для Netflix с Милли Бобби Браун 2 Братья Руссо сами поставят экранизацию «Электрического штата» для Netflix с Милли Бобби Браун 1

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