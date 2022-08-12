Вот кто сыграет в экранизации «Электрического штата» Симона Столенхага

Издание Deadline опубликовало список актёров, которые сыграют в экранизации научно-фантастического иллюстрированного артбука «Электрический штат» Симона Столенхага.

Итак, помимо уже объявленных Милли Бобби Браун (сыграет главную героиню) и Криса Пратта в картине появятся:

Мишель Йео («Всё, везде и сразу»);

Брайан Кокс («Идентификация Борна», «Храброе сердце»);

Стэнли Туччи («Голодные игры», «Трансформеры»);

Джейсон Александер («Норт», «Хатико»);

Дженни Слэйт («Свой ребёнок»).

Адаптацию разрабатывали Джо и Энтони Руссо («Война бесконечности», «Финал», «Серый человек»), они же в итоге и займутся режиссурой. Сценарий адаптировали Кристофер Маркус и Стивен Макфли. Площадкой выступит Netflix, а производством займутся уже осенью этого года.

Действие картины развернется в мире, пережившем техногенную катастрофу. В центре сюжета девочка-подросток, которая отправляется на поиски своего пропавшего брата вместе с милым роботом.

Вот несколько иллюстраций из артбука: