Вот кто сыграет в экранизации «Электрического штата» Симона Столенхага

Издание Deadline опубликовало список актёров, которые сыграют в экранизации научно-фантастического иллюстрированного артбука «Электрический штат» Симона Столенхага.
Итак, помимо уже объявленных Милли Бобби Браун (сыграет главную героиню) и Криса Пратта в картине появятся:
- Мишель Йео («Всё, везде и сразу»);
- Брайан Кокс («Идентификация Борна», «Храброе сердце»);
- Стэнли Туччи («Голодные игры», «Трансформеры»);
- Джейсон Александер («Норт», «Хатико»);
- Дженни Слэйт («Свой ребёнок»).
Адаптацию разрабатывали Джо и Энтони Руссо («Война бесконечности», «Финал», «Серый человек»), они же в итоге и займутся режиссурой. Сценарий адаптировали Кристофер Маркус и Стивен Макфли. Площадкой выступит Netflix, а производством займутся уже осенью этого года.
Действие картины развернется в мире, пережившем техногенную катастрофу. В центре сюжета девочка-подросток, которая отправляется на поиски своего пропавшего брата вместе с милым роботом.
Вот несколько иллюстраций из артбука:
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