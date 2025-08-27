КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Сатоси Кон и его умное безумное аниме
«Звёздные войны»: неснятые фильмы и сериалы
«Возвращение в Сайлент Хилл»: тизер и дата выхода

Кот-император
27 августа 09:10
140
1 минута на чтение
На YouTube появился короткий, меньше минуты, тизер нового фильма по игре «Сайлент Хилл 2», снятого Кристофом Гансом, создателем первой экранизации. В ролике нам показывают, как герой Джереми Ирвайна попадает в заброшенный город Сайлент Хилл в поисках своей жены. В кадре на миг появляется знаменитый монстр Пирамидоголовый.
Фильм выйдет в американский прокат 23 января 2026 года, а не в конце 2025-го, как ожидалось ранее. О российской премьере пока не сообщается.

