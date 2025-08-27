«Возвращение в Сайлент Хилл»: тизер и дата выхода

На YouTube появился короткий, меньше минуты, тизер нового фильма по игре «Сайлент Хилл 2», снятого Кристофом Гансом, создателем первой экранизации. В ролике нам показывают, как герой Джереми Ирвайна попадает в заброшенный город Сайлент Хилл в поисках своей жены. В кадре на миг появляется знаменитый монстр Пирамидоголовый.

Фильм выйдет в американский прокат 23 января 2026 года, а не в конце 2025-го, как ожидалось ранее. О российской премьере пока не сообщается.

