«Все мертвы!» — полноценный трейлер японской «Годзиллы: Минус один»

Компания TOHO опубликовала полноценный трейлер японского фильма «Годзилла: Минус один».

По сюжету опустошенная войной Япония сталкивается с новой угрозой — кайдзю. Из-за этого страна оказывается в полном минусе. Смогут ли ее жители выжить, не говоря уже о том, чтобы дать отпор монстру?

Режиссером и сценаристом выступает Такаси Ямадзаки, известный по мультфильму «Люпен III: Первый» и лайв-экшен адаптации «Паразита».

Японская премьера состоится 3 ноября, а западная — 1 декабря.