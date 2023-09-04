«Все мертвы!» — полноценный трейлер японской «Годзиллы: Минус один»

Компания TOHO опубликовала полноценный трейлер японского фильма «Годзилла: Минус один».
По сюжету опустошенная войной Япония сталкивается с новой угрозой — кайдзю. Из-за этого страна оказывается в полном минусе. Смогут ли ее жители выжить, не говоря уже о том, чтобы дать отпор монстру?
Режиссером и сценаристом выступает Такаси Ямадзаки, известный по мультфильму «Люпен III: Первый» и лайв-экшен адаптации «Паразита».
Японская премьера состоится 3 ноября, а западная — 1 декабря.
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