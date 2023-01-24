Все номинанты на премию «Оскар 2023»

Организаторы «Оскара» в рамках прямой трансляции огласили список номинантов на премию в 2023 году.

Лидирует по количеству номинаций «Все везде и сразу», фильм с Мишель Йео претендует в том числе на звание лучшей картины.

Помимо «Все везде и сразу» из фантастики в числе номинантов есть «Бэтмен», «Черная пантера: Ваканда навсегда», «Пиноккио» Гильермо дель Торо, «Кот в сапогах: Последнее желание» и не только.

Трансляция

Лучший фильм

«Аватар: Путь воды»;

«Банши Инишерина»;

«Элвис»;

«На западном фронте без перемен»;

«Все везде и сразу»;

«Фабельманы»;

«Тар»;

«Топ Ган: Мэверик»;

«Треугольник печали»;

«Женские сплетни».

Лучший режиссер

Дэн Кван и Дэниел Шайнерт («Все везде и сразу»);

Стивен Спилберг («Фабельманы»);

Тодд Филд («Тар»);

Мартин Макдона («Банши Инишерина»);

Рубен Остлунд («Треугольник печали»).

Лучшая мужская роль

Остин Батлер («Элвис»);

Колин Фаррелл («Банши Инишерина»);

Брендан Фрейзер («Кит»);

Билл Найи («Жить»);

Пол Мескал («Солнце мое»).

Лучшая женская роль

Кейт Бланшетт («Тар»);

Мишель Йео («Все везде и сразу»);

Ана де Армас («Блондинка»);

Андреа Райсборо («Ради Лесли»);

Мишель Уильямс («Фабельманы»).

Лучшая мужская роль второго плана

Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»);

Барри Кеоган («Банши Инишерина»);

Брендан Глисон («Банши Инишерина»);

Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»);

Джадд Хирш («Фабельманы»).

Лучшая женская роль второго плана

Анджела Бассетт («Черная пантера: Ваканда навеки»);

Хонг Чау («Кит»);

Керри Кондон («Банши Инишерина»);

Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»);

Стефани Шу («Все везде и сразу»).

Лучший дизайн костюмов

«Вавилон»;

«Черная пантера: Ваканда навеки»;

«Элвис»;

«Все везде и сразу»;

«Мистер Харрис едет в Париж».

Лучший звук

«На западном фронте без перемен»;

«Аватар: Путь воды»;

«Бэтмен»;

«Элвис»;

«Топ Ган: Мэверик».

Лучший саундтрек

«На западном фронте без перемен»;

«Вавилон»;

«Банши Инишерина»;

«Все везде и сразу»;

«Фабельманы».

Лучшая песня

Applause из «Теперь вместе»;

Hold My Hand из «Топ Ган: Мэверик»;

Lift Me Up из «Черной пантеры: Ваканда навеки»;

Naatu Naatu из «RRR: Рядом ревёт революция»;

This Is a Life из «Все везде и сразу».

Лучший адаптированный сценарий

«На западном фронте без перемен»;

«Стеклянная луковица»;

«Жить»;

«Топ Ган: Мэверик»;

«Женские сплетни».

Лучший оригинальный сценарий

«Банши Инишерина»;

«Все везде и сразу»;

«Фабельманы»;

«Тар»;

«Треугольник печали».

Лучший иностранный фильм

«На западном фронте без перемен»;

«Аргентина, 1985»;

«Близко»;

«Иа»;

«Тихоня».

Лучший анимационный фильм

«Пиноккио» Гильермо дель Торо;

«Марсель, ракушка в ботинках»;

«Кот в сапогах: Последнее желание»;

«Я краснею»;

«Морской монстр».

Лучшая документалка

«Все, что дышит»;

«Вулкан любви»;

«Вся красота и кровопролитие»;

«Дом из щепок»;

«Навальный».

Лучшая работа художника-постановщика

«Аватар: Путь воды»;

«Вавилон»;

«Элвис»;

«На западном фронте без перемен»;

«Фабельманы».

Лучшая операторская работа

«Тар»;

«Элвис»;

«Империя света»;

«На западном фронте без перемен»;

«Бардо».

Лучший монтаж

«Банши Инишерина»;

«Элвис»;

«Тар»;

«Все везде и сразу»;

«Топ Ган: Мэверик».

Лучшие спецэффекты

«На западном фронте без перемен»;

«Бэтмен»;

«Черная пантера: Ваканда навсегда»;

«Элвис»;

«Кит».

Лучший грим

«Чёрная пантера: Ваканда навеки»;

«Бэтмен»;

«На западном фронте без перемен»;

«Аватар: Путь воды»;

«Топ Ган: Мэверик».

Лучшая короткометражка

An Irish Goodbye;

Ivalu;

Le Pulille;

Night Ride;

The Red Suitcase.

Лучшая анимационная короткометражка

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse;

The Flying Sailor;

Ice Merchants;

My Year of Dicks;

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It.

Лучшая документальная короткометражка