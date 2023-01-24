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    Все номинанты на премию «Оскар 2023»

    24 января 2023
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    24.01.2023
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    1 минута на чтение
    Все номинанты на премию «Оскар 2023»

    Организаторы «Оскара» в рамках прямой трансляции огласили список номинантов на премию в 2023 году.

    Лидирует по количеству номинаций «Все везде и сразу», фильм с Мишель Йео претендует в том числе на звание лучшей картины.

    Помимо «Все везде и сразу» из фантастики в числе номинантов есть «Бэтмен», «Черная пантера: Ваканда навсегда», «Пиноккио» Гильермо дель Торо, «Кот в сапогах: Последнее желание» и не только.

    Трансляция

    Лучший фильм

    • «Аватар: Путь воды»;
    • «Банши Инишерина»;
    • «Элвис»;
    • «На западном фронте без перемен»;
    • «Все везде и сразу»;
    • «Фабельманы»;
    • «Тар»;
    • «Топ Ган: Мэверик»;
    • «Треугольник печали»;
    • «Женские сплетни».

    Лучший режиссер

    • Дэн Кван и Дэниел Шайнерт («Все везде и сразу»);
    • Стивен Спилберг («Фабельманы»);
    • Тодд Филд («Тар»);
    • Мартин Макдона («Банши Инишерина»);
    • Рубен Остлунд («Треугольник печали»).

    Лучшая мужская роль

    • Остин Батлер («Элвис»);
    • Колин Фаррелл («Банши Инишерина»);
    • Брендан Фрейзер («Кит»);
    • Билл Найи («Жить»);
    • Пол Мескал («Солнце мое»).

    Лучшая женская роль

    • Кейт Бланшетт («Тар»);
    • Мишель Йео («Все везде и сразу»);
    • Ана де Армас («Блондинка»);
    • Андреа Райсборо («Ради Лесли»);
    • Мишель Уильямс («Фабельманы»).

    Лучшая мужская роль второго плана

    • Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»);
    • Барри Кеоган («Банши Инишерина»);
    • Брендан Глисон («Банши Инишерина»);
    • Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»);
    • Джадд Хирш («Фабельманы»).

    Лучшая женская роль второго плана

    • Анджела Бассетт («Черная пантера: Ваканда навеки»);
    • Хонг Чау («Кит»);
    • Керри Кондон («Банши Инишерина»);
    • Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»);
    • Стефани Шу («Все везде и сразу»).

    Лучший дизайн костюмов

    • «Вавилон»;
    • «Черная пантера: Ваканда навеки»;
    • «Элвис»;
    • «Все везде и сразу»;
    • «Мистер Харрис едет в Париж».

    Лучший звук

    • «На западном фронте без перемен»;
    • «Аватар: Путь воды»;
    • «Бэтмен»;
    • «Элвис»;
    • «Топ Ган: Мэверик».

    Лучший саундтрек

    • «На западном фронте без перемен»;
    • «Вавилон»;
    • «Банши Инишерина»;
    • «Все везде и сразу»;
    • «Фабельманы».

    Лучшая песня

    • Applause из «Теперь вместе»;
    • Hold My Hand из «Топ Ган: Мэверик»;
    • Lift Me Up из «Черной пантеры: Ваканда навеки»;
    • Naatu Naatu из «RRR: Рядом ревёт революция»;
    • This Is a Life из «Все везде и сразу».

    Лучший адаптированный сценарий

    • «На западном фронте без перемен»;
    • «Стеклянная луковица»;
    • «Жить»;
    • «Топ Ган: Мэверик»;
    • «Женские сплетни».

    Лучший оригинальный сценарий

    • «Банши Инишерина»;
    • «Все везде и сразу»;
    • «Фабельманы»;
    • «Тар»;
    • «Треугольник печали».

    Лучший иностранный фильм

    • «На западном фронте без перемен»;
    • «Аргентина, 1985»;
    • «Близко»;
    • «Иа»;
    • «Тихоня».

    Лучший анимационный фильм

    • «Пиноккио» Гильермо дель Торо;
    • «Марсель, ракушка в ботинках»;
    • «Кот в сапогах: Последнее желание»;
    • «Я краснею»;
    • «Морской монстр».

    Лучшая документалка

    • «Все, что дышит»;
    • «Вулкан любви»;
    • «Вся красота и кровопролитие»;
    • «Дом из щепок»;
    • «Навальный».

    Лучшая работа художника-постановщика

    • «Аватар: Путь воды»;
    • «Вавилон»;
    • «Элвис»;
    • «На западном фронте без перемен»;
    • «Фабельманы».

    Лучшая операторская работа

    • «Тар»;
    • «Элвис»;
    • «Империя света»;
    • «На западном фронте без перемен»;
    • «Бардо».

    Лучший монтаж

    • «Банши Инишерина»;
    • «Элвис»;
    • «Тар»;
    • «Все везде и сразу»;
    • «Топ Ган: Мэверик».

    Лучшие спецэффекты

    • «На западном фронте без перемен»;
    • «Бэтмен»;
    • «Черная пантера: Ваканда навсегда»;
    • «Элвис»;
    • «Кит».

    Лучший грим

    • «Чёрная пантера: Ваканда навеки»;
    • «Бэтмен»;
    • «На западном фронте без перемен»;
    • «Аватар: Путь воды»;
    • «Топ Ган: Мэверик».

    Лучшая короткометражка

    • An Irish Goodbye;
    • Ivalu;
    • Le Pulille;
    • Night Ride;
    • The Red Suitcase.

    Лучшая анимационная короткометражка

    • The Boy, the Mole, the Fox and the Horse;
    • The Flying Sailor;
    • Ice Merchants;
    • My Year of Dicks;
    • An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It.

    Лучшая документальная короткометражка

    • The Elephant Whisperers;
    • Haulout;
    • How Do You Measure a Year?;
    • The Martha Mitchell Effect;
    • Stranger at the Gate.

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    Редактор
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