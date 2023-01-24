Все номинанты на премию «Оскар 2023»

Организаторы «Оскара» в рамках прямой трансляции огласили список номинантов на премию в 2023 году.
Лидирует по количеству номинаций «Все везде и сразу», фильм с Мишель Йео претендует в том числе на звание лучшей картины.
Помимо «Все везде и сразу» из фантастики в числе номинантов есть «Бэтмен», «Черная пантера: Ваканда навсегда», «Пиноккио» Гильермо дель Торо, «Кот в сапогах: Последнее желание» и не только.
Трансляция
Лучший фильм
- «Аватар: Путь воды»;
- «Банши Инишерина»;
- «Элвис»;
- «На западном фронте без перемен»;
- «Все везде и сразу»;
- «Фабельманы»;
- «Тар»;
- «Топ Ган: Мэверик»;
- «Треугольник печали»;
- «Женские сплетни».
Лучший режиссер
- Дэн Кван и Дэниел Шайнерт («Все везде и сразу»);
- Стивен Спилберг («Фабельманы»);
- Тодд Филд («Тар»);
- Мартин Макдона («Банши Инишерина»);
- Рубен Остлунд («Треугольник печали»).
Лучшая мужская роль
- Остин Батлер («Элвис»);
- Колин Фаррелл («Банши Инишерина»);
- Брендан Фрейзер («Кит»);
- Билл Найи («Жить»);
- Пол Мескал («Солнце мое»).
Лучшая женская роль
- Кейт Бланшетт («Тар»);
- Мишель Йео («Все везде и сразу»);
- Ана де Армас («Блондинка»);
- Андреа Райсборо («Ради Лесли»);
- Мишель Уильямс («Фабельманы»).
Лучшая мужская роль второго плана
- Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»);
- Барри Кеоган («Банши Инишерина»);
- Брендан Глисон («Банши Инишерина»);
- Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»);
- Джадд Хирш («Фабельманы»).
Лучшая женская роль второго плана
- Анджела Бассетт («Черная пантера: Ваканда навеки»);
- Хонг Чау («Кит»);
- Керри Кондон («Банши Инишерина»);
- Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»);
- Стефани Шу («Все везде и сразу»).
Лучший дизайн костюмов
- «Вавилон»;
- «Черная пантера: Ваканда навеки»;
- «Элвис»;
- «Все везде и сразу»;
- «Мистер Харрис едет в Париж».
Лучший звук
- «На западном фронте без перемен»;
- «Аватар: Путь воды»;
- «Бэтмен»;
- «Элвис»;
- «Топ Ган: Мэверик».
Лучший саундтрек
- «На западном фронте без перемен»;
- «Вавилон»;
- «Банши Инишерина»;
- «Все везде и сразу»;
- «Фабельманы».
Лучшая песня
- Applause из «Теперь вместе»;
- Hold My Hand из «Топ Ган: Мэверик»;
- Lift Me Up из «Черной пантеры: Ваканда навеки»;
- Naatu Naatu из «RRR: Рядом ревёт революция»;
- This Is a Life из «Все везде и сразу».
Лучший адаптированный сценарий
- «На западном фронте без перемен»;
- «Стеклянная луковица»;
- «Жить»;
- «Топ Ган: Мэверик»;
- «Женские сплетни».
Лучший оригинальный сценарий
- «Банши Инишерина»;
- «Все везде и сразу»;
- «Фабельманы»;
- «Тар»;
- «Треугольник печали».
Лучший иностранный фильм
- «На западном фронте без перемен»;
- «Аргентина, 1985»;
- «Близко»;
- «Иа»;
- «Тихоня».
Лучший анимационный фильм
- «Пиноккио» Гильермо дель Торо;
- «Марсель, ракушка в ботинках»;
- «Кот в сапогах: Последнее желание»;
- «Я краснею»;
- «Морской монстр».
Лучшая документалка
- «Все, что дышит»;
- «Вулкан любви»;
- «Вся красота и кровопролитие»;
- «Дом из щепок»;
- «Навальный».
Лучшая работа художника-постановщика
- «Аватар: Путь воды»;
- «Вавилон»;
- «Элвис»;
- «На западном фронте без перемен»;
- «Фабельманы».
Лучшая операторская работа
- «Тар»;
- «Элвис»;
- «Империя света»;
- «На западном фронте без перемен»;
- «Бардо».
Лучший монтаж
- «Банши Инишерина»;
- «Элвис»;
- «Тар»;
- «Все везде и сразу»;
- «Топ Ган: Мэверик».
Лучшие спецэффекты
- «На западном фронте без перемен»;
- «Бэтмен»;
- «Черная пантера: Ваканда навсегда»;
- «Элвис»;
- «Кит».
Лучший грим
- «Чёрная пантера: Ваканда навеки»;
- «Бэтмен»;
- «На западном фронте без перемен»;
- «Аватар: Путь воды»;
- «Топ Ган: Мэверик».
Лучшая короткометражка
- An Irish Goodbye;
- Ivalu;
- Le Pulille;
- Night Ride;
- The Red Suitcase.
Лучшая анимационная короткометражка
- The Boy, the Mole, the Fox and the Horse;
- The Flying Sailor;
- Ice Merchants;
- My Year of Dicks;
- An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It.
Лучшая документальная короткометражка
- The Elephant Whisperers;
- Haulout;
- How Do You Measure a Year?;
- The Martha Mitchell Effect;
- Stranger at the Gate.
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