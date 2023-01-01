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    Все победители антипремии «Золотая малина 2023»: от «Морбиуса» до «Пиноккио» Disney

    13 марта 2023
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    13.03.2023
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    Все победители антипремии «Золотая малина»: от «Морбиуса» до «Пиноккио» Disney

    11 марта — по традиции в преддверии «Оскара» — организаторы «Золотой малины» огласили список победителей антипремии.

    • Худший фильм — «Блондинка»;
    • Худший актер — Джаред Лето («Морбиус»);
    • Худший ремейк / сиквел — «Пиноккио» от Disney;
    • Худший актер второго плана — Том Хэнкс («Элвис»);
    • Худшая актриса второго плана — Адриа Архона («Морбиус»);
    • Худшая экранная пара — Том Хэнкс и его латексное лицо (и уморительный акцент) в «Элвисе»;
    • Худший режиссер — Колсон Бейкер и Mod Sun («Доброго утра»);
    • Худший сценарий — «Блондинка», которую написал Эндрю Доминик;
    • Премия за восстановление репутации — Колин Фаррелл («Банши Инишерина»).

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