Все победители антипремии «Золотая малина 2023»: от «Морбиуса» до «Пиноккио» Disney

11 марта — по традиции в преддверии «Оскара» — организаторы «Золотой малины» огласили список победителей антипремии.
- Худший фильм — «Блондинка»;
- Худший актер — Джаред Лето («Морбиус»);
- Худший ремейк / сиквел — «Пиноккио» от Disney;
- Худший актер второго плана — Том Хэнкс («Элвис»);
- Худшая актриса второго плана — Адриа Архона («Морбиус»);
- Худшая экранная пара — Том Хэнкс и его латексное лицо (и уморительный акцент) в «Элвисе»;
- Худший режиссер — Колсон Бейкер и Mod Sun («Доброго утра»);
- Худший сценарий — «Блондинка», которую написал Эндрю Доминик;
- Премия за восстановление репутации — Колин Фаррелл («Банши Инишерина»).
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