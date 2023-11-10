Вышел финал второго сезона «Локи». И его сравнивают с «Мадокой»…

10 ноября в Disney+ вышел последний эпизод второго сезона «Локи» с Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном в главных ролях.

Прямо сейчас на сайте IMDb это самая высоко оцененная серия в сериале. У нее 9,7 баллов из 10 возможных.

Что интересно, в соцсетях многие сравнивают финал «Локи» с концовкой аниме «Девочки-волшебницы Мадоки».

Ранее стало известно, что второй сезон сериала стал крупнейшей премьерой в Disney+ в 2023 году. Тем не менее по просмотрам он стартовал хуже первого.

Получит ли «Локи» продолжение, пока неизвестно. Сами авторы говорили, что рассматривали шоу как историю с двумя сезонами.

Следующий сериалом Marvel будет «Эхо» с рейтингом R, который выйдет 10 января 2024 года.