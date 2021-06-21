Вышел новый трейлер спин-оффа «Броска кобры»

Paramount Pictures опубликовал новый трейлер спин-оффа «Броска кобры», посвященного наемнику по прозвищу Снейк Айз.

В центре сюжета одиночка, которого принимают в древний японский после того, как герой спасает его наследника. По прибытию в Японию Снейк Айза обучают премудростям ниндзя, а также дают ему то, чего ему так не хватало, — дом. Однако секреты прошлого не дают ему покоя.

Главные роли в фильме исполнят Генри Голдинг («Джентльмены»), Эндрю Кодзи («Воин»), Урсула Корберо («Бумажный дом»), Самара Уивинг («Пушки Акимбо») и другие. А постановкой занимается Робер Швентке, снявший «Жену путешественника во времени».

Премьера в России состоится 22 июля.