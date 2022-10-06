Вышел тизер-трейлер 11 сезона «Американской истории ужасов»

В сети появился тизер-трейлер одиннадцатого сезона «Американской истории ужасов» с подзаголовком NYC (или New York City).

Подробностей о сюжете нет, однако предполагается, что хоррор-элементы будут более приземленными и реалистичными.

Первый эпизод выйдет через две недели — 19 октября.