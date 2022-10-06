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    Вышел тизер-трейлер 11 сезона «Американской истории ужасов»

    6 октября 2022
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    06.10.2022
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    Вышел тизер-трейлер 11 сезона «Американской истории ужасов»

    В сети появился тизер-трейлер одиннадцатого сезона «Американской истории ужасов» с подзаголовком NYC (или New York City).

    Подробностей о сюжете нет, однако предполагается, что хоррор-элементы будут более приземленными и реалистичными.

    Первый эпизод выйдет через две недели — 19 октября.

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