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    Новости

    Вышел трейлер нового фильма Чарли Кауфмана — сценариста «Вечного сияния чистого разума»

    6 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    06.08.2020
    171
    0 минут на чтение
    Вышел трейлер фильма от Чарли Кауфмана — сценариста «Вечного сияния чистого разума»

    Netflix выпустил сюрреалистический трейлер фильма «Я подумываю со всем этим покончить» (в оригинале —i’m thinking of ending things).

    Картину снял Чарли Кауфман, известный по «Вечному сиянию чистого разума». Он же написал сценарий по мотивам романа Иэна Рида.

    По сюжету девушка отправляется на ферму, чтобы познакомиться с родителями своего парня. Но, возможно, она не так уж хорошо была с ним знакома.

    Главные роли в фильма исполнили Джесси Бакли («Джуди») и Джесси Племонс («Во все тяжкие»).

    Премьера состоится 4 сентября.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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