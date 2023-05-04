«Вызов» Клима Шипенко за 2 недели собрал больше миллиарда рублей

По данным ЕАИС, фильм «Вызов» Клима Шипенко за 13 дней с начала проката заработал больше миллиарда рублей.
Это 20 российская лента, преодолевшая отметку в миллиард рублей. Предыдущим «миллиардером» был «Чебурашка», который в итоге собрал почти 7 миллиардов.
Также «Вызов» стал вторым фильмом Клима Шипенко, который заработал более миллиарда рублей. Прошлым была комедия «Холоп», которая в итоге принесла авторам свыше 3 миллиардов рублей.
Бюджет картины составил 906 миллионов рублей, из которых 500 миллионов составили невозвратные средства от Фонда кино.
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Антон Первушин | 22.04.2023 | 6771
Историк космонавтики Антон Первушин делится впечатлениями.
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