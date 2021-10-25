Warner Bros. делает файтинг в стиле Smash Bros. И все из-за мема с Шэгги

Один из пользователей Reddit рассказал, что Warner Bros. Games работает над файтингом в стиле Smash Bros., который будет включать в себя персонажей из разных франшиз, — Multiversus.

Информацию подтвердил редактор VentureBeat Джефф Грабб. Но, по его словам, за разработку не отвечает NetherRealm. Кроме того, в сентябре Warner Bros. действительно зарегистрировала торговую марку Multiversus.

Как отмечает инсайдер, идея для проекта возникла отчасти из-за мема с «ультраинстинктом» Шэгги из «Скуби-Ду». NetherRealm не хотела добавлять его в свою игру, поэтому Warner Bros. решила сделать новый файтинг-кроссовер.

В ростер персонажей входят: Шэгги, Гендальф, Том и Джерри, Бэтмен, Фред Флинтстоун, Безумный Макс, Джонни Браво, Гарри Поттер и Рон Уизли.

Когда состоится анонс, пока неизвестно.