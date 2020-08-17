Warner Bros. хочет забрать 63% у американских кинотеатров от сборов «Довода»

Журналисты IndieWire со ссылкой на собственные источники рассказали, что Warner Bros. просит у американских кинотеатров 63% от сборов «Довода» Кристофера Нолана.
Для сравнения, обычно компании забирают только половину выручки.
Такой большой процент объясняется тем, что кинокомпания сильно рискует, выпуская сразу после карантина ленту с бюджетом в 200 миллионов долларов, — фильм может банально не окупиться.
Вместе с этим Warner Bros. требует от кинотеатров максимальной рекламной поддержки — без дополнительных затрат студии. А еще они должны крутить перед показом картины по три трейлера будущих фильмов компании.
Похожая ситуация в России: «Каро Премьер» тоже предложил российским кинотеатрам особые условия проката «Довода», но доля Warner Bros. уже не такая внушительная — 55%.
Многие кинотеатры согласились на это, поскольку разница всего в 5% — не повод отказываться от потенциального хита, на который они больше всего сейчас полагаются.
В России «Довод» выйдет 3 сентября.
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