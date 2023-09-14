Warner Bros. выдвинула «Барби» на «Оскар» — за лучший оригинальный сценарий

Как пишет Variety, Warner Bros. начала новую волну продвижения своего хита «Барби». Картину Греты Гервиг выдвинули на номинации «Оскара» в двух категориях.
Картина поборется за лучший оригинальный сценарий (его написали постановщица Грета Гервиг и режиссёр Ноа Баумбах) и за лучшую мужскую роль второго плана — Райана Гослинга в роли Кена.
Издание отмечает, что фильм может претендовать и на «Оскар» в других категориях — например, за лучшую песню.
Но пока что полноценно говорить о номинациях слишком рано. Студии и кинокомпании будут выдвигать своих кандидатов, но официальный список номинантов появится только 11 января.
«Барби» стала самой кассовой картиной Warner Bros. И самым кассовым фильмом 2023-го, обойдя даже «Супер братьев Марио». А 12 сентября фильм появился в «цифре».
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У Гервиг получилась двухчасовая реклама кукол без внятного посыла, зато с красивыми актёрами, костюмами и декорациями.
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