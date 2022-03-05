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    Новости

    WB выпустит cиквел «Я — легенда» с Уиллом Смитом и Майклом Б. Джорданом

    5 марта 2022
    05.03.2022
    982
    0 минут на чтение
    выпустит cиквел «Я — легенда» с Уиллом Смитом и Майклом Б. Джорданом
    Deadline сообщает, что в разработку запущен сиквел «Я — легенда» — с Уиллом Смитом и Майклом Б. Джорданом в главных ролях.

    Cам Смит уже подтвердил новость в своем инстаграме. Подробностей пока нет, но известно, что к работе вернётся сценарист оригинального фильма Акива Голдсман. Режиссёра ещё предстоит найти, поскольку постановщик ленты 2007 года Фрэнсис Лоуренс пока не числится в команде авторов.

    Дата выхода пока не называется.

    Фильм «Я — легенда» был выпущен в 2007 году и получил большую популярность. При бюджете в 150 млн долларов картина собрала по миру более 585 млн долларов. Слухи о сиквеле ходили уже давно.

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     Дмитрий Кинский |  12.08.2021

    По его словам, это все его выдумка.

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