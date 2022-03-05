WB выпустит cиквел «Я — легенда» с Уиллом Смитом и Майклом Б. Джорданом

Deadline сообщает, что в разработку запущен сиквел «Я — легенда» — с Уиллом Смитом и Майклом Б. Джорданом в главных ролях.
Cам Смит уже подтвердил новость в своем инстаграме. Подробностей пока нет, но известно, что к работе вернётся сценарист оригинального фильма Акива Голдсман. Режиссёра ещё предстоит найти, поскольку постановщик ленты 2007 года Фрэнсис Лоуренс пока не числится в команде авторов.
Дата выхода пока не называется.
Фильм «Я — легенда» был выпущен в 2007 году и получил большую популярность. При бюджете в 150 млн долларов картина собрала по миру более 585 млн долларов. Слухи о сиквеле ходили уже давно.
Читайте также
В США отказываются вакцинироваться из-за «Я — легенда». Сценарист фильма в недоумении
Дмитрий Кинский | 12.08.2021
По его словам, это все его выдумка.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: самый-самый последний джедай«Ибо двенадцать более сильное число, чем девять!».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.