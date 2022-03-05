WB выпустит cиквел «Я — легенда» с Уиллом Смитом и Майклом Б. Джорданом

Deadline сообщает , что в разработку запущен сиквел «Я — легенда» — с Уиллом Смитом и Майклом Б. Джорданом в главных ролях.

Cам Смит уже подтвердил новость в своем инстаграме. Подробностей пока нет, но известно, что к работе вернётся сценарист оригинального фильма Акива Голдсман. Режиссёра ещё предстоит найти, поскольку постановщик ленты 2007 года Фрэнсис Лоуренс пока не числится в команде авторов.