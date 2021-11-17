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    «Я жуткое красное чудовище!» — вышел трейлер мультфильма «Я краснею» от Pixar

    17 ноября 2021
    17.11.2021
    271
    0 минут на чтение
    «Я жуткое красное чудовище!» — вышел трейлер мультфильма «Я краснею» от Pixar

    Disney представила полноценный трейлер нового мультфильма от Pixar под названием «Я краснею» (в оригинале — Turning Red).

    В центре сюжета тринадцатилетняя девочка по имени Мэй Ли, которая разрывается между тем, чтобы быть прилежной дочкой и справиться с подростковым возрастом. К тому же, когда она слишком волнуется, героиня превращается в огромную красную панду.

    Режиссером и сценаристом выступает Доми Ши, наиболее известный по мультфильму «Бао», который выиграл «Оскар» в 2019 году.

    Премьера состоится 11 марта 2022 года.

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    Редактор
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