«Я жуткое красное чудовище!» — вышел трейлер мультфильма «Я краснею» от Pixar

Disney представила полноценный трейлер нового мультфильма от Pixar под названием «Я краснею» (в оригинале — Turning Red).

В центре сюжета тринадцатилетняя девочка по имени Мэй Ли, которая разрывается между тем, чтобы быть прилежной дочкой и справиться с подростковым возрастом. К тому же, когда она слишком волнуется, героиня превращается в огромную красную панду.

Режиссером и сценаристом выступает Доми Ши, наиболее известный по мультфильму «Бао», который выиграл «Оскар» в 2019 году.

Премьера состоится 11 марта 2022 года.