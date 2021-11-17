«Я жуткое красное чудовище!» — вышел трейлер мультфильма «Я краснею» от Pixar

Disney представила полноценный трейлер нового мультфильма от Pixar под названием «Я краснею» (в оригинале — Turning Red).
В центре сюжета тринадцатилетняя девочка по имени Мэй Ли, которая разрывается между тем, чтобы быть прилежной дочкой и справиться с подростковым возрастом. К тому же, когда она слишком волнуется, героиня превращается в огромную красную панду.
Режиссером и сценаристом выступает Доми Ши, наиболее известный по мультфильму «Бао», который выиграл «Оскар» в 2019 году.
Премьера состоится 11 марта 2022 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: доминирующий вид«Терпение, мой друг, терпение».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.