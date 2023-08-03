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    Забытые Королевства ждут вас: Baldur’s Gate 3 наконец вышла на ПК!

    3 августа 2023
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    03.08.2023
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    Забытые Королевства ждут вас: Baldur's Gate 3 наконец вышла!

    Сегодня в 18:00 по МСК на ПК состоялся долгожданный релиз Baldur’s Gate 3 от Larian Studios, известной по серии Divinity: Original Sin.

    RPG находилась в разработке примерно 6 лет, 3 из которых она провела в раннем доступе, где был только первый акт.

    В основу игры легла пятая редакция Dungeons & Dragons, а действие развернется спустя 120 лет после событий предыдущих частей.

    По сюжету главного героя берут в плен атаковавшие континент Фаэрун свежеватели разума и вживляют в него паразита, который со временем начнет контролировать его сознание и превратит в одного из расы Иллитидов. Однако в ходе схватки с Гитьянками протагонисту удается сбежать.

    На старте в игре будет 12 классов: варвар, друид, боец, рейнджер, волшебник, заклинатель, плут, чародей, бард, монах, паладин и клирик.

    Что касается концовок, то игроков ждет около 17 тысяч их вариаций. Однако основных финалов в RPG около 10.

    Версия для ПК весит примерно 125 ГБ. А порт для PS5 выйдет только через месяц — 9 сентября.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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