Забытые Королевства ждут вас: Baldur’s Gate 3 наконец вышла на ПК!

Сегодня в 18:00 по МСК на ПК состоялся долгожданный релиз Baldur’s Gate 3 от Larian Studios, известной по серии Divinity: Original Sin.

RPG находилась в разработке примерно 6 лет, 3 из которых она провела в раннем доступе, где был только первый акт.

В основу игры легла пятая редакция Dungeons & Dragons, а действие развернется спустя 120 лет после событий предыдущих частей.

По сюжету главного героя берут в плен атаковавшие континент Фаэрун свежеватели разума и вживляют в него паразита, который со временем начнет контролировать его сознание и превратит в одного из расы Иллитидов. Однако в ходе схватки с Гитьянками протагонисту удается сбежать.

На старте в игре будет 12 классов: варвар, друид, боец, рейнджер, волшебник, заклинатель, плут, чародей, бард, монах, паладин и клирик.

Что касается концовок, то игроков ждет около 17 тысяч их вариаций. Однако основных финалов в RPG около 10.

Версия для ПК весит примерно 125 ГБ. А порт для PS5 выйдет только через месяц — 9 сентября.