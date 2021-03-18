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    Зак Снайдер хотел, чтобы Супермен в «Лиге справедливости» был с длинными волосами

    18 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    18.03.2021
    1476
    0 минут на чтение
    Зак Снайдер хотел, чтобы Супермен в «Лиге справедливости» появился с бородой и длинными волосами

    Зак Снайдер рассказал, что изначально хотел, чтобы в «Лиге справедливости» Супермен предстал с бородой и длинными волосами.

    Причем в качестве прически он хотел увидеть популярный в 70-80 годах маллет (спереди и по бокам короткая стрижка, а сзади — длинная). Однако представителям Warner Bros. такая задумка не пришлась по душе.

    Как отмечает режиссер, даже идею с черным костюмом было трудно «пропихнуть», поскольку студия не хотела экспериментировать.

    Я всегда им говорил, что цветной костюм — это ошибка. «Уверяю вас, ребята, это чушь собачья». А они мне в ответ: «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Никому не нужен черный костюм, давайте просто оставим цветной. Тогда я подумал: «Вы еще передумаете». И вот мы с черным костюмом.

    А от бороды и маллета Зак отказался совсем потому, что от них бы не получилось избавиться на постпродакшене, если бы результат был неудовлетворительным. В качестве подтверждения он намекнул на то, как авторы «театральной» версии неудачно замазали усы Генри Кавилла после масштабных пересъемок Джосса Уидона.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
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