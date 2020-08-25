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    Новости

    Зак Снайдер выбрал песню для трейлера «Лиги справедливости» в память о дочери

    25 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    25.08.2020
    4391
    0 минут на чтение
    Зак Снайдер выбрал песню для трейлера «Лиги справедливости» в паять о дочери

    В первом трейлере режиссерской версии «Лиги справедливости» прозвучала песня Hallelujah Леонарда Коэна, которую прежде Зак Снайдер уже использовал в «Хранителях».

    Многим фанатам показалось это забавным, а некоторые даже пошутили, что постановщик не знает о существовании других песен.

    В подкасте Reel in Motion Зак попытался объяснить, почему его выбор пал на этот трек, однако вышло размыто.

    Это было еще 2 года назад… В действительности это очень личная песня для нашей семьи. Я просто почувствовал, что она подходит. Я думаю, что эта песня имеет значение для всех нас — не только для фильма. Думаю, нам всем она нравится.

    После Джей Олива, который работал со Снайдером над фильмами DC, прояснил ситуацию.

    Он знает еще пару песен! Я слышал, как он время от времени напевает одну-две мелодии… А если серьезно, то он выбрал эту песню в память о дочери. И потому что путь выдался длинным.

    В начале 2017 года дочь Зака покончила с собой, после чего режиссер покинул проект, а его место занял Джосс Уидон.

    Режиссерская версия выйдет в формате мини-сериала в 2021 году на HBO Max.

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    Актер поблагодарил компанию за это.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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