Зена потеряла роль в «Звёздных войнах» из-за любви фанатов

Люси Лоулесс, которая навсегда останется для нас Зеной, королевой воинов, рассказала в недавнем интервью, как пробовалась на некую роль в «Звёздных войнах», и почему не получила её.

После увольнения Джины Карано, игравшей Кару Дюн в «Мандалорце», за политические твиты многие фанаты предлагали взять именно Лоулесс на её место, появлялись слухи, что это уже решённый факт. По словам Люси, именно это отчасти и помешало ей получить роль:

Честно вам скажу, я уже вела переговоры кое о чём, связанном со «Звёздными войнами» — это был не «Мандалорец». Думаю, это мне повредило, ведь они не могли нанять меня, иначе это выглядело бы прогибом под… Это лишь предположение, я не знаю точно, но мне кажется, это могло повредить, потому что если бы они прогнулись под часть фанатов, им пришлось бы прогибаться и под всех остальных, понимаете?

В общем, я стала «политической», хотя я никакого отношения не имела к этим спорам. Я не слишком об этом задумывалась, так что меня это не ранит, но в тот момент я подумала: «Ой-ёй, меня считают политическим выбором, а не актрисой».

Несмотря на это, Лоулесс благодарна фанатам, которые хотели видеть её в «Мандалорце».

Так уж устроен мир, они делали это из любви ко мне, и я благодарю фанатов за их верность.