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    Новости

    Зена потеряла роль в «Звёздных войнах» из-за любви фанатов

    1 октября 2021
    01.10.2021
    2321
    1 минута на чтение
    Зена потеряла роль в «Звёздных войнах» из-за фанатов 1

    Фан-арт Лоулесс в образе Кары Дюн (© @themark_wp)

    Люси Лоулесс, которая навсегда останется для нас Зеной, королевой воинов, рассказала в недавнем интервью, как пробовалась на некую роль в «Звёздных войнах», и почему не получила её.

    После увольнения Джины Карано, игравшей Кару Дюн в «Мандалорце», за политические твиты многие фанаты предлагали взять именно Лоулесс на её место, появлялись слухи, что это уже решённый факт. По словам Люси, именно это отчасти и помешало ей получить роль:

    Честно вам скажу, я уже вела переговоры кое о чём, связанном со «Звёздными войнами» — это был не «Мандалорец». Думаю, это мне повредило, ведь они не могли нанять меня, иначе это выглядело бы прогибом под… Это лишь предположение, я не знаю точно, но мне кажется, это могло повредить, потому что если бы они прогнулись под часть фанатов, им пришлось бы прогибаться и под всех остальных, понимаете?

    В общем, я стала «политической», хотя я никакого отношения не имела к этим спорам. Я не слишком об этом задумывалась, так что меня это не ранит, но в тот момент я подумала: «Ой-ёй, меня считают политическим выбором, а не актрисой».

    Несмотря на это, Лоулесс благодарна фанатам, которые хотели видеть её в «Мандалорце».

    Так уж устроен мир, они делали это из любви ко мне, и я благодарю фанатов за их верность. 

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     Алексей Ионов |  25.10.2015

    Вспоминаем наивные, но любимые фэнтези-сериалы девяностых.

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