Зендая не уверена, что у триквела «Человека-паука» будет продолжение

Зендая призналась, что у Sony пока нет конкретных планов на продолжение «Человека-паука: Нет пути домой» — по крайней мере, она об этом не знает.

Поэтому актриса назвала съемки в третьей части «горько-сладкими».

Мы не знаем, будет ли еще один фильм. Выйдет триквел и на этом все? Обычно так и происходит, поэтому мы старались насладиться моментом, находясь друг с другом.

Напомним, по контракту Том Холланд должен появиться в еще одном фильме Marvel — и на этом все. Однако актер уже неоднократно говорил, что с радостью вернется к роли дружелюбного соседа, если ему предложат.

Триквел «Человека-паука» выйдет 16 декабря 2021 года.