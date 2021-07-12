Зендая не уверена, что у триквела «Человека-паука» будет продолжение

Зендая призналась, что у Sony пока нет конкретных планов на продолжение «Человека-паука: Нет пути домой» — по крайней мере, она об этом не знает.
Поэтому актриса назвала съемки в третьей части «горько-сладкими».
Мы не знаем, будет ли еще один фильм. Выйдет триквел и на этом все? Обычно так и происходит, поэтому мы старались насладиться моментом, находясь друг с другом.
Напомним, по контракту Том Холланд должен появиться в еще одном фильме Marvel — и на этом все. Однако актер уже неоднократно говорил, что с радостью вернется к роли дружелюбного соседа, если ему предложат.
Триквел «Человека-паука» выйдет 16 декабря 2021 года.
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