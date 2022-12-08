Журналисты поиграли около 10 часов в Diablo IV. Ее называют улучшенной Diablo II

Вчера некоторые издания вроде Eurogamer и IGN опубликовали первые впечатления от Diablo IV, в которую им недавно удалось поиграть около 10-12 часов.
Тезисно пересказываем основные моменты:
- Игра действительно стала более мрачной в сравнении с Diablo III. Ее описывают как фэнтези, в котором всегда идет дождь и дует ветер;
- Разработчики к удивлению журналистов сделали большую ставку на историю и повествование
- В Diablo IV много кинематографических роликов и катсцен на движке игры;
- Игра начинается очень неспешно по сравнению с недавно вышедшей Diablo Immortal;
- Бои в четвертой части, в отличие от триквела ,сложные и захватывающие;
- В открытом мире игроков ждут подземелья, мировые события и побочные задания;
После 10 часов на 22 уровне мне кажется, что я почти ничего не видел. Это огромный мир, в котором вы надолго залипните.
- Можно бродить по любым локациям, но в некоторых ждут монстры более высокого уровня;
- Система навыков представлена в виде древа умений с множеством ответвлений, и она намного глубже, чем была в Diablo III;
- Картинку журналисты тоже похвалили, особенно освещение и «восхитительно жестокие эффекты»;
- Однако многого контента они еще не видели, в том числе высокоуровневые активности;
- По сути, Diablo IV — это улучшенная Diablo II, которая вобрала в себя все самое лучшее из Diablo III.
Боже, помоги любой игре, которая будет выходить одновременно с Diablo IV, потому что я буду поглощен своими приключениями в Санктуарии, чтобы заботиться о чем-либо еще.
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