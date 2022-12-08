Журналисты поиграли около 10 часов в Diablo IV. Ее называют улучшенной Diablo II

Вчера некоторые издания вроде Eurogamer и IGN опубликовали первые впечатления от Diablo IV, в которую им недавно удалось поиграть около 10-12 часов.

Тезисно пересказываем основные моменты:

Игра действительно стала более мрачной в сравнении с Diablo III. Ее описывают как фэнтези, в котором всегда идет дождь и дует ветер;

Разработчики к удивлению журналистов сделали большую ставку на историю и повествование

В Diablo IV много кинематографических роликов и катсцен на движке игры;

Игра начинается очень неспешно по сравнению с недавно вышедшей Diablo Immortal;

Бои в четвертой части, в отличие от триквела ,сложные и захватывающие;

В открытом мире игроков ждут подземелья, мировые события и побочные задания;

После 10 часов на 22 уровне мне кажется, что я почти ничего не видел. Это огромный мир, в котором вы надолго залипните.

Можно бродить по любым локациям, но в некоторых ждут монстры более высокого уровня;

Система навыков представлена в виде древа умений с множеством ответвлений, и она намного глубже, чем была в Diablo III;

Картинку журналисты тоже похвалили, особенно освещение и «восхитительно жестокие эффекты»;

Однако многого контента они еще не видели, в том числе высокоуровневые активности;

По сути, Diablo IV — это улучшенная Diablo II, которая вобрала в себя все самое лучшее из Diablo III.