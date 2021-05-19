Фантастический подкаст #24. Религия и фантастика

«Благие знамения» / Amazon Prime Video
В одном из самых длинных выпуске подкаста «Мира фантастики» мы говорим о самой тонкой теме — религии.
Как религия порождала фантастику, как её изменяла и есть ли место для религии в современных фантастических историях? В попытке совершить невозможное — хотя бы приблизительно понять друг друга — в этом выпуске встретились католик (Леонид Мойжес), православный (Евгений Пекло) и атеист (Роман Файницкий).
Монтаж: Nick 19gale
Музыка: Артём Пинегин
00:00 — Представление сторон. Кто есть кто и во что он сам верит?
02:16 — Религия была фантастикой до фантастики? Быстрый взгляд на эволюцию религиозных сюжетов в фантастические.
05:55 — Стоит ли разделять религию и мифологию?
17:30 — Первое столкновение взглядов — Толкин и Льюис встречают Говарда Лавкрафта.
31:31 — История религиозного просветителя, вдохновившего Артура Кларка, Дэна Симмонса и братьев Стругацких.
35:01 — «Новая волна»: пришествие религий нью-эйджа в фантастику как одна из поворотных точек в развитии жанра.
43:11 — Секуляризм как идея и доминирующая мысль в современной фантастике.
45:30 — Почему фантасты неправильно изображают религию и религиозных людей?
1:06:20 — Когда религиозные темы удачно изменяют фантастический сюжет? Far Cry 5 как пример удачной религиозной истории.
1:13:30 — Возможен ли в фантастике бог без доказательства бога?
1:20:40 — Боги существуют… но только пока вы в них верите. Взгляд Терри Пратчетта и Нила Геймана.
1:27:00 — Религия в научной фантастике: как верования ищут себе место в космическом будущем.
1:30:00 — Религия не любит фантастику или фантастика не любит религию? Кто сделает первый шаг к пониманию?
1:38:00 — Прощание.
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