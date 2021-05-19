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    Фантастический подкаст #24. Религия и фантастика

    19 мая 2021
    Кот-император
    19.05.2021
    1223
    1 минута на чтение
    Сериал «Благие знамения»: Апокалипсис — это весело 6

    «Благие знамения» / Amazon Prime Video

    В одном из самых длинных выпуске подкаста «Мира фантастики» мы говорим о самой тонкой теме — религии.

    Как религия порождала фантастику, как её изменяла и есть ли место для религии в современных фантастических историях? В попытке совершить невозможное — хотя бы приблизительно понять друг друга — в этом выпуске встретились католик (Леонид Мойжес), православный (Евгений Пекло) и атеист (Роман Файницкий).

    Монтаж: Nick 19gale

    Музыка: Артём Пинегин

    Краткое содержание подкаста

    00:00 — Представление сторон. Кто есть кто и во что он сам верит?

    02:16 — Религия была фантастикой до фантастики? Быстрый взгляд на эволюцию религиозных сюжетов в фантастические.

    05:55 — Стоит ли разделять религию и мифологию?

    17:30 — Первое столкновение взглядов — Толкин и Льюис встречают Говарда Лавкрафта.

    31:31 — История религиозного просветителя, вдохновившего Артура Кларка, Дэна Симмонса и братьев Стругацких.

    35:01 — «Новая волна»: пришествие религий нью-эйджа в фантастику как одна из поворотных точек в развитии жанра.

    43:11 — Секуляризм как идея и доминирующая мысль в современной фантастике.

    45:30 — Почему фантасты неправильно изображают религию и религиозных людей?

    1:06:20 — Когда религиозные темы удачно изменяют фантастический сюжет? Far Cry 5 как пример удачной религиозной истории.

    1:13:30 — Возможен ли в фантастике бог без доказательства бога?

    1:20:40 — Боги существуют… но только пока вы в них верите. Взгляд Терри Пратчетта и Нила Геймана.

    1:27:00 — Религия в научной фантастике: как верования ищут себе место в космическом будущем.

    1:30:00 — Религия не любит фантастику или фантастика не любит религию? Кто сделает первый шаг к пониманию?

    1:38:00 — Прощание.

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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