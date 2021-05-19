Фантастический подкаст #24. Религия и фантастика

Краткое содержание подкаста

00:00 — Представление сторон. Кто есть кто и во что он сам верит?

02:16 — Религия была фантастикой до фантастики? Быстрый взгляд на эволюцию религиозных сюжетов в фантастические.

05:55 — Стоит ли разделять религию и мифологию?

17:30 — Первое столкновение взглядов — Толкин и Льюис встречают Говарда Лавкрафта.

31:31 — История религиозного просветителя, вдохновившего Артура Кларка, Дэна Симмонса и братьев Стругацких.

35:01 — «Новая волна»: пришествие религий нью-эйджа в фантастику как одна из поворотных точек в развитии жанра.

43:11 — Секуляризм как идея и доминирующая мысль в современной фантастике.

45:30 — Почему фантасты неправильно изображают религию и религиозных людей?

1:06:20 — Когда религиозные темы удачно изменяют фантастический сюжет? Far Cry 5 как пример удачной религиозной истории.

1:13:30 — Возможен ли в фантастике бог без доказательства бога?

1:20:40 — Боги существуют… но только пока вы в них верите. Взгляд Терри Пратчетта и Нила Геймана.

1:27:00 — Религия в научной фантастике: как верования ищут себе место в космическом будущем.

1:30:00 — Религия не любит фантастику или фантастика не любит религию? Кто сделает первый шаг к пониманию?

1:38:00 — Прощание.