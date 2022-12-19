Обсуждаем серию Final Fantasy в 62-м выпуске Фантастического подкаста

В декабре 2022 года исполняется 35 лет главной серии японских ролевых игр — Final Fantasy. Какие «финалки» лучшие, а какие — худшие? Почему Final Fantasy VII получила успешный ремейк спустя 25 лет? И при чём тут журнал «Великий Дракон»? Что мы ждём от 16-й части? Об этом и многом другом расскажут давние поклонники серии Сергей Серебрянский, Данил Ряснянский и создатель «Финалкоблога» Сергей Цилюрик.

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