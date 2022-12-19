Обсуждаем серию Final Fantasy в 62-м выпуске Фантастического подкаста

В декабре 2022 года исполняется 35 лет главной серии японских ролевых игр — Final Fantasy. Какие «финалки» лучшие, а какие — худшие? Почему Final Fantasy VII получила успешный ремейк спустя 25 лет? И при чём тут журнал «Великий Дракон»? Что мы ждём от 16-й части? Об этом и многом другом расскажут давние поклонники серии Сергей Серебрянский, Данил Ряснянский и создатель «Финалкоблога» Сергей Цилюрик.
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Читайте также
Мнение: почему всё плохо с Final Fantasy
Почему флагман жанра JRPG превратился в посмешище?
Величайшая фантазия. Как Final Fantasy VII стала культовой
Игра, вышедшая в далёком 1997 году, — настоящая икона видеоигр, которая не только популяризировала жанр jRPG во всём мире, но и непосредственно повлияла на расклад сил в индустрии.
Обзор Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Доставайте ваши кристаллы!
Final Fantasy в названии — отнюдь не знак качества.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Прелесссть Питера ДжексонаТайна третьего «Хоббита» раскрыта!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.