Готовимся стать Избранными в 135 выпуске «Фантастического подкаста»

Дорогие слушатели, сегодня вы — Избранные! Готовьтесь видеть пророческие сны, вынимать мечи из камня и вступать на дорогу приключений. На ней вас будут сопровождать наставники — Леонид Мойжес (большой поклонник идеи Избранных), Роман Файницкий (большой её противник), а также, в роли героя, ищущего истину, неподкупная Марина Беляева!

В этом выпуске:

Избранный, о Избранный! Краткая история сюжета — от Иисуса и до Гарри Поттера

Избранный до 20 века — лучший из людей, или всего лишь отражение их взглядов на мир?

Избранные и Мэри Сью — сходства и различия

Где заканчивается герой с уникальной способностью — и начинается Избранный?

Нужны ли Избранные современной фантастике — и как они в ней эволюционируют?

…а также религия и политика, фэнтези и фантастика, Судьба и Смерть, Сэр Макс и Декстер — и многое другое в этом полном споров выпуске!

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