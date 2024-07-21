Готовимся стать Избранными в 135 выпуске «Фантастического подкаста»

Дорогие слушатели, сегодня вы — Избранные! Готовьтесь видеть пророческие сны, вынимать мечи из камня и вступать на дорогу приключений. На ней вас будут сопровождать наставники — Леонид Мойжес (большой поклонник идеи Избранных), Роман Файницкий (большой её противник), а также, в роли героя, ищущего истину, неподкупная Марина Беляева!
В этом выпуске:
Избранный, о Избранный! Краткая история сюжета — от Иисуса и до Гарри Поттера
Избранный до 20 века — лучший из людей, или всего лишь отражение их взглядов на мир?
Избранные и Мэри Сью — сходства и различия
Где заканчивается герой с уникальной способностью — и начинается Избранный?
Нужны ли Избранные современной фантастике — и как они в ней эволюционируют?
…а также религия и политика, фэнтези и фантастика, Судьба и Смерть, Сэр Макс и Декстер — и многое другое в этом полном споров выпуске!
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