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    #подкаст

    Готовимся стать Избранными в 135 выпуске «Фантастического подкаста»

    21 июля 2024
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    21.07.2024
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    #подкаст

    🏆 Дорогие слушатели, сегодня вы — Избранные! Готовьтесь видеть пророческие сны, вынимать мечи из камня и вступать на дорогу приключений. На ней вас будут сопровождать наставники — Леонид Мойжес (большой поклонник идеи Избранных), Роман Файницкий (большой её противник), а также, в роли героя, ищущего истину, неподкупная Марина Беляева!

    В этом выпуске:

    🏆 Избранный, о Избранный! Краткая история сюжета — от Иисуса и до Гарри Поттера

    🏆 Избранный до 20 века — лучший из людей, или всего лишь отражение их взглядов на мир?

    🏆 Избранные и Мэри Сью — сходства и различия

    🏆 Где заканчивается герой с уникальной способностью — и начинается Избранный?

    🏆 Нужны ли Избранные современной фантастике — и как они в ней эволюционируют?

    …а также религия и политика, фэнтези и фантастика, Судьба и Смерть, Сэр Макс и Декстер — и многое другое в этом полном споров выпуске!

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    Мечтаем об электроовцах вместе с Филипом К. Диком в 134 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  14.07.2024 |  948

    Всем прослушавшим гарантируется улучшение понимания реальности на 73%

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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