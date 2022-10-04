Обсуждаем творчество Джоан Роулинг в 55-м выпуске Фантастического подкаста

Евгений Пекло, Евгения Сафонова и Артём Дубровский обсуждают творчество Джоан Роулинг, сравнивая «поттеровский» и «постпоттеровский» периоды творчества. Почему многие фанаты недовольны сегодня своей любимой писательницей? Что толкает Роулинг на искажение сложившегося канона? Что же не так с сюжетом «Кубка Огня»? Приготовьтесь к полуторачасовой эфирной магии!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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