Обсуждаем творчество Джоан Роулинг в 55-м выпуске Фантастического подкаста

Евгений Пекло, Евгения Сафонова и Артём Дубровский обсуждают творчество Джоан Роулинг, сравнивая «поттеровский» и «постпоттеровский» периоды творчества. Почему многие фанаты недовольны сегодня своей любимой писательницей? Что толкает Роулинг на искажение сложившегося канона? Что же не так с сюжетом «Кубка Огня»? Приготовьтесь к полуторачасовой эфирной магии!

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