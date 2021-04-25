Мин-Ги и Райан — друзья детства. Когда-то они воображали, что будут вместе играть музыку и покорять сцену, но потом выросли, и их пути разошлись. Если Райан остался верен детским мечтам, то Мин-Ги занялся семейным бизнесом в кафе. Спустя много лет разлуки приятели встречаются вновь. Импульсивный Райан приглашает Мин-Ги в турне, но тому до музыки нет никакого дела, он хочет остаться дома. Планы друзей терпят крах, когда они неожиданно попадают на борт Бесконечного поезда, где им предстоит разобраться в себе.

Infinity Train Жанр: фантастика

Авторы: Оуэн Деннис, Ник Кросс

Роли озвучивают: Секай Мурасиги, Джонни Ян, Минти Льюис, Лена Хиди, Джей Кей Симмонс

Премьерный показ: 15 апреля 2021, HBO Max

Продолжительность: 10 серий по 11 минут

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И это всё?

И на этой безжизненной ноте завершится история «Бесконечного поезда»? Такого странного, нестандартного и самобытного мультсериала? Вы же только разогнались, как вас занесло в это скучное и безыдейное болото?

Вопросов много, и бросаться обвинениями в адрес создателей — последнее дело. Мы прибыли на конечную, новых сезонов больше не планируется, так что есть время всё обдумать и понять, как так вышло, что четвёртая и финальная «книга» оказалась, пожалуй, самой слабой? Создатели будто отбросили в сторону все свои смелые наработки и попытались начать сначала, чтобы…? Давайте разбираться.

Что было раньше

Вернёмся в начальную точку маршрута — первый сезон. Его основной особенностью был эффект погружения: зритель изучал правила поезда вместе с главной героиней Тюльпан. Вместе с девочкой, исследуя вагон за вагоном, мы пытались понять, почему меняются цифры на её ладони, что из себя представляют спутники и по каким неведомым законам существуют местные миры. Параллельно Тюльпан заглядывала в закоулки собственной души, стараясь ответить на вопросы о самой себе и своей жизни.

Итогом стало неожиданное открытие — поезд оказался своего рода психотерапевтическим подпространственным «карманом», вагоны которого подстраиваются под пассажира. Чем больше ты совершаешь близких тебе поступков, чем быстрее учишься принимать себя, тем быстрее уменьшается счётчик на ладони и тем скорее покинешь поезд.

После того, как нам раскрыли основную идею, в ход пошли дополнительные вопросы. Зрители были уже в курсе происходящего на поезде, а значит, формулу нужно освежить. Во втором сезоне действие развернулось вокруг Зеркального отражения Тюльпан — не пассажирки, а весьма необычного жителя поезда! Авторы немного поменяли направление: «Мы увидели, как в себе пытается разобраться пассажир. А что, если в себе попытается разобраться обитатель поезда?».

Ещё сильнее формулу освежили в третьем сезоне. Теперь в центре внимания оказались предводители сообщества «Апекс» Саймон и Грейс, которые провозгласили себя поклонниками Проводника, хозяина поезда. Они решили не искать закономерности и не разбираться в себе, а попытались выиграть в «самое большое число». Создатели мультсериала снова перевернули концепцию: «Что, если кто-то из пассажиров будет действовать наперекор всему и, наоборот, накапливать счётчик?».

За три сезона «Бесконечный поезд» обрёл собственную мифологию, десяток ярких персонажей и любопытный магистральный конфликт. Пока главные герои блуждали по вагонам и потёмкам собственной души, в поезде шла подковёрная борьба за право проводить необычную терапию. Некоторые персонажи кочевали из сезона в сезон, и следить за ними было не менее увлекательно, чем за пассажирами.

Иными словами, к началу четвёртого сезона у зрителей уже сложился подробный бэкграунд. Мы знаем, как и что здесь устроено, каких героев можно встретить и примерно какие испытания ждут пассажиров. Осталось понять, какой вопрос создатели зададут на этот раз. Не могут же они рассказать очередную историю о попаданцах, которые очутились на борту поезда, прошли несколько вагонов и просто разобрались в себе?

Или могут?

Новый цикл

Четвёртый сезон во многом напоминает первый: акцент сделан на пассажирах, а не на тайнах поезда. Пожалуй, если его смотреть отдельно или перед остальными, восприниматься он будет даже интереснее, чем в качестве завершения. Но если смотреть после трёх сезонов, будет складываться впечатление, что он словно портит впечатления от всего сериала. Что же пошло не так?

Примитивная центральная линия. Райан хочет играть музыку и быть звездой сцены, а Мин-Ги увяз в быту и работе. Мин-Ги никак не может объяснить приятелю, что не может так просто взять и сорваться в тур, у него ответственность перед семьёй. Вокруг конфликта импульсивного и степенного характеров выстраивается динамика отношений между персонажами. Её можно было развить множеством способов, но создатели выбрали один из самых скучных. Просто напомнили, что в спонтанности нет ничего плохого, что стоит и дальше следовать за мечтой и на помощь обязательно придёт магия дружбы. Попытки хоть немного придать конфликту неоднозначности оборачиваются топтанием на месте. Вот герои сыграли в ванной трогательную песню из детства, которая их вроде бы помирила. Но уже в следующей серии герои признают, что ситуацию она особо не изменила. Так и к чему тогда был этот эпизод?

Скучные пассажиры и обитатели поезда. Что Райан, что Мин-Ги получились на удивление скучными и статичными. На удивление — потому что у прошлых пассажиров в ходе терапии или как-то менялся характер, или открывались травматичные эпизоды прошлого. То и другое придавало героям глубины, и здесь этого не хватает. Примерно та же беда и с жителями вагонов. За неординарным дизайном персонажей (образы как раз удались на славу!) скрываются уже затасканные до дыр в этом же мультсериале типажи вроде «враги-преследователи», «большой монстр-угроза», «безмолвный охранник» и «спутник с загадочной предысторией». Впрочем, стоит признать, что разумная компаньонша-колокольчик Кез (относится к последнему пункту из списка) оживляет действие и двигает сюжет за счёт непосредственности и умения влипать в неприятности. Но даже она не сравнится с Раз-Разом, Зеркальной Тюльпан или обезьяной Тубой.

На фоне происходит что-то интересное, но нам не показывают. Действие четвёртой книги разворачивается до событий первого сезона. Власть над поездом пока что у Кондуктора, а Амелия только-только планирует переворот. В путешествии по вагонам Райан и Мин-Ги пару раз натыкаются на Проводника, и после одной из таких встреч нам дают понять, что вот оно — свечение глаз существа изменилось с голубого на красное, а значит, переворот произошёл. Погодите-ка, это же самое интересное! Но нет, все детали остались за кадром. После трёх сезонов метасюжет «Бесконечного поезда» интригует больше историй пассажиров, и без него наблюдать за очередными попаданцами уже не столь увлекательно.

Невыразительные миры. Трудно поверить, но при всём разнообразии, которое может встречаться в «Бесконечном поезде», Райану и Мин-Ги достались самые невзрачные вагоны. Дикий Запад с насекомыми, огромный лабиринт с замком, гигантская кухня с голодным младенцем (озвучивает его не абы кто, а Джей Кей Симмонс!) — на фоне эксцентричных и удивительных вагонов из прошлых сезонов эти совсем не удивляют. Немного выделяется мир-вечеринка с очередями (подобная серия могла бы отлично смотреться в эпизоде «Доктора Кто»), но фаворитом сезона явно будет вагон с предметами искусства. Здесь и необычный способ разрешения загадки, и по-настоящему пугающий противник, и напряжение хоть ножом режь! Повествование резко разгоняется, и не сбавляет темпы уже до финала. Другой вопрос, что это седьмой эпизод, и до конца-то уже осталось совсем ничего.

Все изъяны более-менее обретают смысл, если четвёртый сезон считать началом новой сюжетной арки. Состав прибыл на конечную, которая оказалась началом пути. Тогда становится понятно, почему авторы решили пока акцентировать внимание на пассажирах, а не на мифологии поезда — историю Амелии просто придержали для собственного сезона. Шоураннер сериала Оуэн Деннис в свежем интервью изданию Inverse отмечал, что вместе с командой хотел исследовать историю Хейзел и Амелии. У них уже был план на «прекрасную и горько-сладкую концовку», а весь сюжет планировали уложить в несколько сезонов.

К сожалению, сериал закрыли раньше, чем создатели успели рассказать эту историю. Может быть, если бы они и дальше придерживались выбранного направления, а не пытались вернуться к началу, проект бы привлёк больше внимания.

Итог: Четвёртый и заключительный сезон хоть и не оставляет после себя «хвостов» в виде клиффхэнгеров, на полноценный финал сериала никак не тянет. Более того, после необычного третьего сезона он словно ухудшает впечатления от всего мультсериала. Так что никакой беды не будет, если вы его пропустите, — даже если запоем смотрели первые три сезона.