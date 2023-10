«Кастлвания. Ноктюрн»: Французская революция с вампирами

Встречайте Рихтера Бельмонта — потомка истребителя вампиров Тревора и волшебницы Сифы! В детстве он пережил чудовищную травму, потеряв мать, и теперь у него особенные отношения с миром вампиров: он к ним абсолютно беспощаден. Спустя десять лет после трагедии его подруга, юная Мария Ренар, пытается поднять французский народ на борьбу с аристократами (которые все поголовно вампиры). А те плетут свой заговор: со дня на день должен прибыть Мессия вампиров, тот, кто поглотит солнце и принесёт в мир вечную ночь…

Castlevania: Nocturne

Жанр: тёмное фэнтези, янг-эдалт, драма, комедия

Режиссёр: Сэм Дитс

Роли озвучили: Зан Маккларнон, Эдвард Блюмель, Софи Скелтон, Настасья Кински, Ричард Дормер и др.

Премьерный показ: Netflix — 28 сентября 2023 года

Продолжительность: 8 серий по 28 минут

Похоже на: «Кастлвания», «Ясукэ», «Аватар: Легенда о Корре», «Принц-дракон»

Когда шоураннера оригинального сериала по «Кастлвании» Уоррена Эллиса отстранили от работы над следующим проектом, ожидания публики резко упали. Хотя выпуском сиквела всё ещё занималась Powerhouse Animation Studios, а режиссёрами остались Сэм и Адам Дитс, большинство связывало сериал именно с Эллисом, вдохнувшим новую жизнь в жанр америме и удачно перенёсшим условности игры в формат мультсериала.

Такие люди незаменимы — и очевидно, что сиквел должен был либо максимально копировать стиль предыдущего автора, либо, напротив, стать чем-то совершенно иным и не опираться на предшествующую историю — как отчасти получилось с «Легендой о Корре». Вообще, «Ноктюрн» и «Корру» роднят пугающе многое, но об этом позже. «Ноктюрн» же попытался балансировать между этими двумя подходами.

Эстетика практически не изменилась и всё ещё несёт на себе отпечаток стиля Сэма Дитса и студии Powerhouse. Изменилась цветовая гамма, она ушла в тёмно-синий — в противовес серебристо-чёрным контрастным теням оригинала. Это логично с учётом смены главного героя: синий — главный цвет Рихтера, да и освещение XVIII века создаёт принципиально другую картину ночи, нежели освещение века XV. Качество рисунка отличное — пока дело не доходит до анимации.

Она не то чтобы плоха — бои замечательные, на уровне прошлых, а иногда даже лучше, разве что финальный получился слишком разрозненным. Проблема в крайней экономии. Большая часть фильма — это диалоги, которые действительно можно использовать для сокращения бюджетов, но не в случае, если они занимают добрую половину хронометража. Истуканы, которые только стоят, шевелят ртом и даже почти не моргают, выглядят просто неадекватно. К тому же в 2D-картинку неуклюже вставлены 3D-объекты, и если вода ещё порой выглядит сносно, то идущие по ней корабли выбиваются и по свету, и по ощущению объёмности — это явно не часть той же анимации, что вся остальная сцена.

Изменения коснулись и режиссуры: по мизансценам и раскадровкам «Ноктюрн» ощущается гораздо более «анимешным», чем первый сериал. Тут есть типичные кадры персонажей, гневно сверкающих очами в окружении магического огня, эмпатическая взрывная волна во время эмоционального напряжения, хватание рук людей в полёте и многое-многое другое. Даже плач как будто покадрово скопирован у Макото Синкая — то, как персонаж держит голову, как он подсвечен на фоне неба, как анимированы его слёзы. Конечно, америме вдохновляется аниме, но это в основном касается эстетических моментов, а не режиссуры — она обычно придерживается как раз западных традиций. Это не плохо, просто разница — как если смотреть западный героический сериал про подростков и анимешный сёнэн. История примерно одна и та же, но подача и стиль принципиально разные.

Кстати, про подростков.

Сценаристка нового сериала Теми О — в первую очередь писательница, выпустившая в 2019 году яркий молодёжный роман «Мечтаете ли вы о Терре-Два?». Кроме того, она написала рассказ «Последний из Далей» по «Доктору Кто» и сценарий эпизода к сериалу «Сильверпойнт». То есть она умеет писать в рамках франшизы и писать о подростках. Хорошее резюме для участия в таком проекте… но достаточно ли этого, чтобы тянуть в одиночку огромную историю с впечатляющим наследием?

Иногда да. Но перед нами не тот случай.

Есть вещи, которые Теми О вполне удаются. Например, она хорошо использует франшизные находки: не пестрит отсылками, вызывая кратковременный выброс эндорфинов при узнавании, и притом не злоупотребляет авторской свободой. Для автора, пишущего по франшизе, это несомненные достоинства. Она явно не любительница игр, но ей хватает уважения к ним, чтобы не превращать историю в мешанину из отсылочек. Некоторые новые интерпретации выглядят пристойно, даже хорошо. Очень удалась Мария Ренар, соединившая в себе цвета и возраст из Rondo of Bleed, серьёзность и ответственность Symphony of the Night и многие другие детали из прочих воплощений. Некоторые сцены выглядят эффектно…

Однако у Теми О проваливается повествование и отношение к наследию сериала, что губит первый сезон «Ноктюрна» куда больше статичных кадров анимации.

Сам по себе сюжет «Ноктюрна» неплох. Он сносный. Он функциональный настолько, чтобы сериал можно было продать инвесторам и наклепать мерча по ярким образам. Но трудно ожидать, что он западёт в душу и станет любимым проектом миллионов — или хотя бы тысяч. Многие сюжетные ветки, особенно злодейские (а больше всего сюжетная ветка Шафта), разваливаются при ближайшем рассмотрении. При этом основная линия в общем и целом удобоварима…

Проблема в том, что для «Кастлвании» недостаточно быть удобоваримой. Оригинальный сериал приучил нас не только к «тёмному» стилю, как порой кажется эпигонам и даже другим людям из Powerhouse. Он рассказывал о проблемах политики, власти, человеческих страстей, пережитых травм, религии. Его нельзя свести к фразе «BLM и “Оккупай Уолл-Стрит” борются с эксплуатирующим правящим классом и религией». А новый сериал можно — и его содержание ничего сверх этого не добавляет.

Справедливости ради, Теми О искренне пытается добиться впечатления, которое оставляли герои первой части, — но не справляется с материалом. И дело не в возрасте героев — хотя, конечно, замену взрослых на подростков оценят не все. Однако подростки порой тоже живут в ужасном депрессивном мире: возраст не мешал героям «Тёмного кристалла» и «Лабиринта Фавна» впитывать творящийся вокруг ужас. Просто само построение сюжета идёт не от тёмного фэнтези — жанра, предполагающего не только обилие крови и расчленёнки, но и понимание общественных и политических процессов, которые к этому привели.

«Ноктюрн», в сущности, сводится к мелодраме, а не к личной драме каждого из героев. По большей части они не решают вопросы революции (бунтарей показывают три раза за восемь серий, и в одной они просто сидят в таверне и распевают «Марсельезу») или борьбы с вампирами, а разбираются в сложностях личной жизни. Причём эта личная жизнь порой драматична до смехотворности. Сцены, где (спойлер: Рихтер обретает давно потерянного дедушку, а Мария узнаёт, что Шафт — её отец), невозможно смотреть без смеха: они не только наивны сами по себе, но и смонтированы так, что их впору резать на забавные мемы.

В минус идёт и то, что все герои абсолютно стандартные, а их озвучка варьируется от пресной до отвратительной. У персонажей даже есть личностные черты, но, опять же, это сделано не для сопереживания и глубокого понимания их психологии и мотивов, а для продажи идеи крупной студии. Есть рациональный мальчик, есть горячая отважная девочка, есть гневная девочка, есть любящая мама, есть злодеи — просто злодеи: злодей любящий, злодей властный, злодей развратный, злодей-священник. И не классный злодей-священник из первого сезона «Кастлвании» или не менее потрясающий судья из третьего, а просто… ну… священник. Он много молится и поминает имя Божье всуе. Глубина проработки персонажей недостаточна ни для того, чтобы им сопереживать, ни для того, чтобы просто понять их. Обилие диалогов будто бы подчёркивает, что между ними лежит целая пропасть в различии философских и мировоззренческих установок, но на самом деле нет. Это всё те же типажи из массовой подростковой фантастики. Даже странно, что Теми О не писала сценарии для первых двух сезонов «Корры» — она бы отлично подошла.

Отдельно надо отметить явное идейное противоречие с оригинальным сериалом. Критика религии была и у Уоррена Эллиса, но она была направлена не конкретно на христианство, а на то, как люди используют государственную религию в своих целях. Символика христианства играла огромное значение. Чёрт возьми, святая вода БУКВАЛЬНО убивала вампиров! (спойлер: Убивает ли здесь? Ха-ха, смешная шутка. Видимо, за триста лет святость христианства поубавилась.) Теми О же подаёт христианство как однозначное зло, как инструмент для порабощения. Её персонажи как бы верят в Бога, но эта вера не только безответна — она ещё и становится прикрытием для лицемерия и очевидно ужасных деяний. Это сильно сужает спектр характеров и историй, которые можно было бы через эту тематику раскрыть; зато здесь есть однозначно светлая и добрая сантерия, однозначно помогающая бороться с вампирами.

«Ноктюрн» хвалят за разнообразие этнических типажей, и это правда: их много, они яркие и своеобразные, они даже имеют смысл в контексте европейской истории XVIII века. Вот только… одна из героинь прибыла с Кубы, чтобы бороться за свой народ с европейскими завоевателями. Это не имеет смысла ни в конкретной истории (никто не проявляет расизм к, например, вампиру-ацтеку или темнокожей суккубе), ни в «Кастлвании» вообще, где Исааку в третьем сезоне уделялось столько же времени, сколько Сифе и Тревору. Более того — французская беднота ничего не имеет против цветной девочки! Что даёт сериалу тема расизма, кроме топорных и очевидных параллелей с идеей притеснения меньшинств, — неясно.

Кстати, помните, в первом сериале ночные твари не умели в большинстве своём разговаривать и были почти животными? Тут могут. И знаете, что они делают, когда осознают себя? Естественно, почти немедленно начинают бунт! Это случается вдруг, буквально в трёх-четырёх предложениях — и уже всё, все готовы поднять своих эксплуататоров на вилы. Не очень тонко.