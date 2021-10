Какие новые сериалы смотреть в октябре 2021? Проекты от авторов «Гравити Фолз» и «Книги жизни»

Октябрь страшно богат на премьеры! В этот раз нас ждёт неожиданно много мультсериалов — на любой вкус. Подростковый сериал по «Звёздному пути» про инопланетян, история о мезоамериканских мифах от автора «Книги жизни», производственная комедия про теории заговоров от создателей «Гравити Фолз». Если этого мало, обратите внимание на пачку ужастиков: продолжающий фильмы о кукле-убийце сериал «Чаки», экранизация детских страшилок, ремейк «Дня мертвецов» Ромеро и новая адаптация романа «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». К Хеллоуину готовы!

В этом выпуске дайджеста только новинки. Чтобы перечислить новые сезоны старых сериалов, потребовался ещё один выпуск!

Корпорация «Заговор»

Inside Job

Когда и где? Все эпизоды выйдут 22 октября на Netflix (в России — там же).

Что? Анимационная производственная комедия.

О чём? О буднях в корпорации Cognito, которая тайно правит миром и следит за теориями заговоров. Здесь по офисам шастают грибы-телепаты и рептилоиды-оборотни, а отдел нечеловеческих отношений возглавляет криптид Человек-мотылёк. В центре событий — антисоциальная девушка-гик Рейган Ридли, которая посвятила жизнь этой работе и попыткам сохранять порядок в корпорации. И подобного отношения она ждёт от всех своих коллег. Она искренне желает сделать мир лучше, но вскоре узнаёт, что скрывает её работодатель.

Чего ждём? Судя по трейлеру, чего-то среднего между «Хижиной в лесу» и «Офисом» с бесчисленными отсылками к популярным теориям заговора. Кстати, трейлер лучше смотреть оригинальный, из дубляжа убрали часть сцен.

Создательница сериала — Сион Такэути, она занималась «Гравити Фолз» и «Обычным мультиком». Исполнительным продюсером выступает наш любимый Алекс Хирш. Так что у нас тут все ингредиенты для нового хита!

Майя и три воина

Maya and the Three

Когда и где? Все эпизоды выйдут 22 октября на Netflix (в России — там же).

Что? Анимационное фэнтези по мезоамериканским мифам.

О чём? О героическом приключении Воительницы Орла Майи, которая бросает вызов богу войны лорду Миктлану. Чтобы одолеть столь грозного противника, Майя обращается за помощью к союзникам из далёких стран: Воину Черепа Чими, волшебнику Рико и отважному варвару Пикчу. Они отправляются на подвиги в подземный мир, где им предстоит исполнить древнее пророчество.

Чего ждём? Захватывающего приключения за авторством Хорхе Р. Гутьерреса, который когда-то нас уже порадовал виртуозной «Книгой жизни». Здесь он продолжает исследовать и популяризировать тему мезоамериканских мифов. Правда, судя по трейлеру, сильно углубляться в мифологию создатели не решились и остановились на достаточно простых сюжетах. Но как минимум в плане анимации и дизайна персонажей «Майя» обещает быть удивительной. Вы только взгляните на этих героев и злодеев!

Звёздный путь: Юные дарования

Star Trek: Prodigy

Когда и где? С 28 октября на Paramount+ (в России — неизвестно).

Что? Анимационная подростковая космоопера.

О чём? О разношёрстной команде инопланетян-беспризорников, которым удалось отыскать заброшенный космический корабль Звёздного флота. Вместе приятели отправляются на поиски приключений. А следить за ребятами будет Кэтрин Джейнвей из «Звёздного пути: Вояджер» (её озвучила Кейт Малгрю, сыгравшая её в сериале).

Чего ждём? Задорного детского сериала, в котором от «Звёздного пути» одно название. Складывается впечатление, будто создатели намеренно дистанцировались от франшизы, чтобы привлечь новую молодую аудиторию, — от грандиозной вселенной тут остались лишь несколько названий, дизайн звездолёта и голограмма Джейнвей.

Впрочем, такой трюк может и сработать — у нас не так много космических приключенческих сериалов. К тому же над «Юными дарованиями» работают создатели исполнительные продюсеры «Охотников на троллей» Кевин и Дэн Хейгеманы, которые собаку съели на подростковых историях (да и вообще кажется, что перед нами скорее проект в духе «Троих с небес»).

Что интересно, для франшизы проект станет первым, в котором нет никого из главных героев. Посмотрим, что из этого получится, — тем более что канал заказал сразу два сезона.

Вторжение

Invasion

Когда и где? С 22 октября на Apple TV+ (в России — там же).

Что? Фантастическая драма.

О чём? О вторжении инопланетян на Землю. В центре сюжета — судьбы пятерых людей с самых разных уголков планеты. Каждый пытается разобраться в происходящем хаосе. Вдруг есть шанс, что первый контакт завершится не взаимным истреблением, а мирным диалогом?

Чего ждём? Старой доброй фантастики про инопланетян — но с упором не столько на боевик, сколько на исследование и попытки установить контакт, то есть чего-то в духе «Прибытия». Отдельно подкупает, что на этот раз пришельцы из космоса вторглись не только в США; даже в трейлере показывают, как люди пытаются сплотиться по всему миру!

Правда, вызывает опасения то, что проектом занимается Саймон Кинберг. Он руководил производством фильмов по вселенной Людей Икс (и не всех из них были удачными), а «Тёмного феникса» — помните, такой фильм не так давно выходил? — ещё и сам снимал.

Зловещие истории по сказкам братьев Гримм

A Tale Dark & Grimm

Когда и где? Все эпизоды выйдут 8 октября на Netflix (в России — там же).

Что? Анимационный сериал в жанре страшных сказок, экранизация детской книги.

О чём? О Гензеле и Гретель, которые сбежали из собственной сказки и отправились в приключение по чужим сюжетам. Им предстоит столкнуться с жуткой хозяйкой пряничного домика, страшными обитателями леса, ведьмами, чернокнижниками, драконами и даже самим Дьяволом! Брату и сестре придётся повзрослеть и научиться принимать ответственность — всё по заветам сказок.

Чего ждём? Совсем уж простенькой истории, где от мрачных сказок останутся рожки да ножки. Впрочем, винить надо не столько сериал, сколько первоисточник — детскую серию Адама Гидвица, художника и писателя, который на свой лад переделал знаменитые сказки.

За пределами

Just Beyond

Когда и где? Все эпизоды выйдут 13 октября на Disney+ (в России — неизвестно).

Что? Антология комедийных ужасов, экранизация комиксов Роберта Стайна.

О чём? О вторжении пришельцев. О тёмной магии. О столкновении с призраками. А также о школьных неприятностях, вечеринках и вообще обо всём, что мы так любим в подростковых историях о сверхъестественном!

Чего ждём? Страшных и смешных сюжетов. Создатели обещают восемь эпизодов, каждый со своей концепцией и актёрским составом.

Кстати об авторах. Адаптацией комиксов занимается известный в Голливуде продюсер и сценарист Сет Грэм-Смит, собаку съевший на таких комедийных ужасах («Гордость и предубеждение и зомби», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»). А ещё он работал над проектом «Лего. Фильм: Бэтмен» и дилогией «Оно» — кому, как не ему доверять работу над адаптацией произведений Стайна!

Чаки

Chucky

Когда и где? С 12 октября на каналах SyFy/USA (в России — с 13 октября на ViP Premiere и в

онлайн-кинотеатре ViP Play).

Что? Ужасы с чёрным юмором, продолжение фильмов ужасов.

О чём? О знаменитой кукле-убийце Чаки, которая снова принимается за старое. В ход идут кухонная утварь, поджог и манипуляции. Новым владельцем куклы стал паренёк Джек, купивший её на гаражной распродаже.

Чего ждём? Неожиданно, но достойного возвращения франшизы. Причём это продолжение, а не ремейк. В своё время на ТВ успешно стартовал «Эш против зловещих мертвецов» при участии Кэмпбелла, и у ТВ-адаптации «Чаки» есть все шансы встать с ним в один ряд.

Во-первых, сериалом занимается создатель франшизы режиссёр, сценарист и продюсер Дон Манчини, к которому вновь вернулись права. Во-вторых, зловещую куклу опять озвучил Брэд Дуриф (голос Чаки во многих фильмах; он же Грима Гнилоуст из «Властелина колец»). В-третьих, в сериале появится кукла Тиффани, возлюбленная и пособница Чаки! Но самое интересное, что теперь Чаки попал не к ребёнку, а к подростку, что позволило авторам чуть изменить формулу.

Пожалуй, единственная претензия — что здесь чересчур явная компьютерная графика. Всё-таки практические эффекты делали куклу более пугающей.

День мертвецов

Day of the Dead

Когда и где? С 15 октября на SyFy (в России — неизвестно).

Что? Ужасы с чёрным юмором, адаптация одноимённого фильма Ромеро.

О чём? О начавшемся зомби-апокалипсисе. Сюжет крутится вокруг шестерых незнакомцев в одном городке. Каждый из них встретил катастрофу по-своему: кто-то прямо на похоронах, кто-то за рулём автомобиля.

Чего ждём? Литров крови, километров кишок, толп живых мертвецов и кучи способов их умертвить: от протыкания металлическим штырём и пожара до огнестрела и попыток проехаться машиной.

Проектом занимаются Скотт Томас и Джед Элинофф, которые ранее работали над разномастными сериалами, от «Спасателей Малибу» и подросткового «Дом Рэйвен» до адаптации рассказов Стайна «Время призраков».

Я знаю, что вы сделали прошлым летом

I Know What You Did Last Summer

Когда и где? С 15 октября на Amazon (в России — неизвестно).

Что? Триллер-слэшер, экранизация одноимённого романа.

О чём? О группе недавних школьников, которые год назад во время выпускного в результате несчастного случая сбили пешехода на дороге, а потом ещё и избавились от тела. Теперь ребят шантажирует загадочный незнакомец, который хочет вывести их на чистую воду и отомстить.

Чего ждать? Ещё одну экранизацию книги — да, если вы не знали, фильм 1997-го тоже был адаптацией.

Действие перенесли в наши дни. Судя по трейлеру, Amazon хочет показать подростков, ведущих ещё более разгульный образ жизни. Выпивка, вечеринки, беспорядочные половые связи — убийца увидел в этом достаточно мерзости, чтобы поубивать их всех.

Над сериалом работает студия Amazon Prime Video, занимается им целая ватага продюсеров во главе со знаменитым голливудским киноделом Нилом Х. Морицом. Джеймс Ван («Астрал», «Заклятие») поставил пилот по сценарию Шея Хаттена («Джон Уик 3», «Армия воров», «Армия мертвецов»).

А ещё

«Среди звёзд» (Among the Stars) — документальный сериал из шести эпизодов, который начинался как история астронавта Криса Кэссиди, а разросся до сюжета о наземной подготовке астронавтов, о сотрудниках и работе NASA, о миссиях на Земле и на МКС. В ходе работы использованы материалы с наземных камер и камер космических аппаратов, видео из личных архивов, интервью с сотрудниками и космонавтами, стримы со станции и даже личные дневники. Сериал стартует 6 октября на Disney + (в России — неизвестно).

«Аквамен: Король Атлантиды» (Aquaman: King of Atlantis) — детский юмористический мини-мультсериал из трёх эпизодов. Стилем рисунка он напоминает сразу все недавние популярные проекты вроде «Времени приключений» и «Вселенной Стивена». Сериал расскажет о героических и опасных приключениях Аквамена, будь то борьба с монстрами глубин или попытки благоустроить Атлантиду. Стартует 14 октября на HBO Max (в России — неизвестно).

«4400» — перезапуск популярного научно-фантастического сериала начала нулевых. Как и оригинал, шоу рассказывает о группе людей, которых выдернуло из их времени и перенесло в современность, на сей раз в 2021-й. В новой версии сразу заявляется, что в ней появляются герои из временного промежутка, охватывающего последнюю сотню лет. Причём под действие неведомого эффекта попадают недооценённые гении и изгои. Старт 25 октября на The CW (в России — на «Амедиатеке»).