    Обзоры сериалов | Сериалы
    #боевик #инопланетяне #Киновселенная Marvel #шпионы

    «Секретное вторжение»: как Marvel запутали сами себя

    31 июля 2023
    Фото аватара
    31.07.2023
    977
    4 минуты на чтение
    #боевик #инопланетяне #Киновселенная Marvel #шпионы
    «Секретное вторжение»: как Marvel запутали сами себя 8

    Ник Фьюри прерывает строительство космической станции, чтобы спуститься на Землю и расследовать слухи о планах агрессивно настроенных пришельцев. Группа радикальных скруллов — инопланетной расы, способной менять внешность, — собирается устроить на планете переворот и уничтожить человечество.

    Secret Invasion

    Жанр: фантастика, шпионский триллер
    Шоураннер: Кайл Брэдстрит
    В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Дон Чиддл, Эмилия Кларк, Оливия Коулман, Бен Мендельсон, Кингсли Бен-Адир
    Премьерный показ: 21 июня 2023 года
    Продолжительность: 6 серий по 35 минут
    Возрастной рейтинг: 14+
    Похоже на: «Нечто» Джона Карпентера (1982), «Шпион, выйди вон» (2011), «Красная жара» (1988)

    Оценивать и разбирать произведения киновселенной Marvel в отрыве не только от предыдущих, но и от последующих становится всё сложнее. К примеру, «Ванда/Вижн». Этот сериал — не просто арт-объект и трогательная история, он ещё и играет роль мостика от «Мстителей: Финал» к «Доктору Стрэнджу: В Мультивселенной безумия». Характер Ванды Максимофф ковался и до сериала на протяжении четырёх полнометражных картин. 

    Фьюри же в киновселенной мы видели почти с самого начала — c «Железного человека». Если считать камео в секретных концовках, до «Секретного вторжения» он появился в одиннадцати (!) фильмах, двух сериях «Агентов Щ.И.Т.а» и четырёх сериях «Что, если…?». И к началу сериала мы точно знаем, что он заглянет в фильм The Marvels (который локализовали как «Капитан Марвел 2»). 

    «Секретное вторжение»: как Marvel запутали сами себя 10

    Кто такой Ник Фьюри без всей этой внушительной предыстории? Уставший мужик, который считает, что отвечает за всю планету и мир во всем мире. И только помня обо всём, через что старине Нику пришлось пройти, можно понять и прочувствовать всю глубину его усталости и одиночества. Да, душевную историю простого героя без суперспособностей мы недавно видели в «Соколином глазе», но Клинт — боец, который подвергает опасности собственную жизнь, он просто хочет вернуться домой к семье на Рождество. Задача же Фьюри — принимать решения. Он держит в голове такую кучу разномастных героев, злодеев, инопланетных рас и прочего рода опасностей, стоящих перед человечеством, что любому впору потерять рассудок. Но что ещё грустнее, Фьюри некуда возвращаться.

    С одной стороны, «Секретное вторжение» — глубоко личная история непоколебимого главы «Щ.И.Т.а», которая рассказывает, что он тоже просто человек и чего-то не может. Что шрамы у него остаются не только на лице, и щелчок Таноса не прошёл для него бесследно. И — что совсем неожиданно для этого героя — он может любить и даже быть любимым. Пожалуй, это самая прекрасная и трогательная сторона этого сериала. Ник Фьюри — человек. 

    «Секретное вторжение»: как Marvel запутали сами себя 1

    Но с другой стороны, «Секретное вторжение» — это шпионский триллер. С интригами, где любой персонаж может оказаться скруллом, где никому нельзя верить, где напряжение натягивает нервы, и… тут как раз у сериала не всё хорошо. 

    Первое, что бросается в глаза, — карикатурное изображение русских. Причём не намеренное и стилизованное, как в третьем сезоне «Очень странных дел», а просто с плохой проработкой материала. Локации достоверны через раз. Актёры говорят на русском то хорошо, то плохо. Грязную бомбу продают в центре Москвы за пару тонких пачек тысячных купюр. И всё в таком духе. Ещё повезло, что после первой серии в России не так много всего происходит. 

    Следующая проблема — стилистический винегрет. И это при том, что весь сериал снят одним режиссёром. Глубокие и вдумчивые разговорные сцены с Фьюри контрастируют с выпендрёжным комиксным экшеном — особенно финальной схваткой. А мостиками между ними выступают атмосферные нагнетающие подводки в духе классических шпионских триллеров. Если учесть укороченный формат серий, настроиться на что-то одно абсолютно невозможно.

    В итоге получается сопереживать Фьюри как персонажу. Получается сопереживать скруллам как народу без родной планеты — привет очередной аллюзии на скитания бездомных евреев. Но вот стройной и захватывающей истории из всего этого не вышло. Как бы ни был мотивирован и обоснован злодей, он скатывается в одержимого смертью маньяка. Финальная битва — унылая драка одинаковых по силе героев, в которой победа одного из них непонятно на чём основана. Увы, подобных непоняток в сериале предостаточно: от «почему Роуди не использует костюм Воителя» до «почему во всё это не вмешался новый Кэп». 

    «Секретное вторжение»: как Marvel запутали сами себя 3

    Главную же смуту вносит масса необъяснённых вещей, которые вообще-то должны повлиять на всю киновселенную.

    Дальше — спойлеры! 

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Спойлеры к финалу сериала
    • Нам показали, что всё это время в MCU любой персонаж в любой момент мог быть скруллом. Некоторые из них показаны в самом «Секретном вторжении», но не уточняется, сколько они в таком состоянии пробыли.
    • В сериале есть удачный сюжетный поворот — президент США, вместо того чтобы решить проблему со скруллами, лишь её усугубляет, объявив охоту на пришельцев. Вот только теперь этот ход придётся учитывать в каждом следующем произведении Marvel, действие которого разворачивается на Земле. 
    • Фьюри обещает устроить мирные переговоры между кри и скруллами, что должно быть отражено в «Марвелах». Но в трейлере Капитан Марвел просто радостно лупит крии. Непонятно, как после этого будут проводиться мирные переговоры. 
    • Большой вопрос, что собираются делать авторы с неимоверно могущественным персонажем, который появился в сериале просто по ходу дела. По сути, это самое сильное существо, представленное в киновселенной. Если авторы тихонько заметут его под ковёр, это вызовет только стыд. 

     

    «Секретное вторжение»: как Marvel запутали сами себя 5

    В общем, «Секретное вторжение» вышло на такой уровень запутанных планов Marvel, что для адекватной оценки нужно учитывать не только вышедшие произведения, но и все будущие.

    * * *

    Обычно сериалы Marvel облегчали жизнь зрителю. Аккуратно знакомили с новыми героями, чтобы потом вводить их в общую картину («Мисс Марвел», «Женщина-Халк»), раскрывали истории уже известных персонажей («Ванда/Вижн», «Локи», «Соколиный глаз», «Сокол и Зимний солдат») или вообще не трогали киновселенную, оставаясь в сторонке («Лунный рыцарь»). «Секретное вторжение» же умудрилось запутать повествование, задать кучу вопросов и не дать никаких ответов. И хорошей истории, увы, тоже не получилось.

    «Секретное вторжение»: как Marvel запутали сами себя 9
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Автор
    Гик, киноман, эскапист в хорошем смысле слова. Старается не делить кино на попсу и артхаус, а лишь на хорошее и не очень. Обожает то, чем занимается.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    «Локи» первый сезон
    «Локи» изменил вселенную Marvel так, как не снилось и Таносу! Обзор первого сезона
    Комикс: Похищение
    Комикс: Похищение
    «Капитан Марвел» — фильм о слишком сильной героине 7
    «Капитан Марвел» — фильм о слишком сильной героине

    Статьи

    Читаем рассказ «Случай в зоопарке» Александра Белякова
    0
    61767
    Читаем рассказ «Случай в зоопарке» Александра Белякова

    Что может быть лучше, чем сходить всей семьей в зоопарк? Но все хорошее настроение тут же испарится, едва в одном из вольеров ты заметишь… ЕГО.

    Читаем второй том «Магазин закрывается до наступления темноты» — «уютного кошмара» Дарьи Бобылёвой
    0
    99696
    Читаем второй сезон «Магазин работает до наступления тьмы» — «уютного кошмара» Дарьи Бобылёвой

    Застывшие фигуры, девочка в красном платье и спящие стоя старики — вот что Славик находит в своей квартире.

    Вилма Кадлечкова «Мицелий: Лёд под кожей». Вторая ступень к Озарению
    0
    109192
    Вилма Кадлечкова «Мицелий: Лёд под кожей». Вторая ступень к Озарению

    Научная фантастика в духе Урсулы Ле Гуин.

    «Оппенгеймер». Ужас в формате IMAX 10
    0
    137598
    «Оппенгеймер». Ужас в формате IMAX

    Гений Нолан рассуждает о цене гениальности и пробует себя в сюрреализме.

    «Правда скучна, тосклива и безысходна»: беседа с Алексеем Сальниковым
    0
    154625
    «Правда скучна, тосклива и безысходна»: беседа с Алексеем Сальниковым

    Почему писателя так тянет к фантастике, можно ли назвать Владислава Крапивина одним из отцов-основателей «уральского магического реализма» и как комиксы встраиваются в общую картину мира, с Алексеем Сальниковым беседует наш постоянный автор Василий Владимирский.

    Говорим про злого гения Хаяо Миядзаки в 89-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    288872
    Говорим про злого гения Хаяо Миядзаки в 89-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Насколько образ доброго дедушки соответствует реальности? Спойлер: никак не соответствует.

    «Мёртвый город»: стоит ли смотреть новый сериал по «Ходячим мертвецам» с Мэгги и Ниганом
    0
    188647
    «Мёртвый город»: стоит ли смотреть новый сериал по «Ходячим мертвецам» с Мэгги и Ниганом

    Постапокалиптический Манхэттен скрывает множество тайн, которые предстоит разгадать, и секретных комнат, которые предстоит открыть.

    Обзор «Барби»: пластмассовый мир победил 1
    0
    247499
    Обзор «Барби»: пластмассовый мир победил

    У Гервиг получилась двухчасовая реклама кукол без внятного посыла, зато с красивыми актёрами, костюмами и декорациями.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить