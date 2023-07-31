«Секретное вторжение»: как Marvel запутали сами себя

Ник Фьюри прерывает строительство космической станции, чтобы спуститься на Землю и расследовать слухи о планах агрессивно настроенных пришельцев. Группа радикальных скруллов — инопланетной расы, способной менять внешность, — собирается устроить на планете переворот и уничтожить человечество.

Secret Invasion Жанр: фантастика, шпионский триллер

Шоураннер: Кайл Брэдстрит

В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Дон Чиддл, Эмилия Кларк, Оливия Коулман, Бен Мендельсон, Кингсли Бен-Адир

Премьерный показ: 21 июня 2023 года

Продолжительность: 6 серий по 35 минут

Возрастной рейтинг: 14+

Похоже на: «Нечто» Джона Карпентера (1982), «Шпион, выйди вон» (2011), «Красная жара» (1988)

Оценивать и разбирать произведения киновселенной Marvel в отрыве не только от предыдущих, но и от последующих становится всё сложнее. К примеру, «Ванда/Вижн». Этот сериал — не просто арт-объект и трогательная история, он ещё и играет роль мостика от «Мстителей: Финал» к «Доктору Стрэнджу: В Мультивселенной безумия». Характер Ванды Максимофф ковался и до сериала на протяжении четырёх полнометражных картин.

Фьюри же в киновселенной мы видели почти с самого начала — c «Железного человека». Если считать камео в секретных концовках, до «Секретного вторжения» он появился в одиннадцати (!) фильмах, двух сериях «Агентов Щ.И.Т.а» и четырёх сериях «Что, если…?». И к началу сериала мы точно знаем, что он заглянет в фильм The Marvels (который локализовали как «Капитан Марвел 2»).

Кто такой Ник Фьюри без всей этой внушительной предыстории? Уставший мужик, который считает, что отвечает за всю планету и мир во всем мире. И только помня обо всём, через что старине Нику пришлось пройти, можно понять и прочувствовать всю глубину его усталости и одиночества. Да, душевную историю простого героя без суперспособностей мы недавно видели в «Соколином глазе», но Клинт — боец, который подвергает опасности собственную жизнь, он просто хочет вернуться домой к семье на Рождество. Задача же Фьюри — принимать решения. Он держит в голове такую кучу разномастных героев, злодеев, инопланетных рас и прочего рода опасностей, стоящих перед человечеством, что любому впору потерять рассудок. Но что ещё грустнее, Фьюри некуда возвращаться.

С одной стороны, «Секретное вторжение» — глубоко личная история непоколебимого главы «Щ.И.Т.а», которая рассказывает, что он тоже просто человек и чего-то не может. Что шрамы у него остаются не только на лице, и щелчок Таноса не прошёл для него бесследно. И — что совсем неожиданно для этого героя — он может любить и даже быть любимым. Пожалуй, это самая прекрасная и трогательная сторона этого сериала. Ник Фьюри — человек.

Но с другой стороны, «Секретное вторжение» — это шпионский триллер. С интригами, где любой персонаж может оказаться скруллом, где никому нельзя верить, где напряжение натягивает нервы, и… тут как раз у сериала не всё хорошо.

Первое, что бросается в глаза, — карикатурное изображение русских. Причём не намеренное и стилизованное, как в третьем сезоне «Очень странных дел», а просто с плохой проработкой материала. Локации достоверны через раз. Актёры говорят на русском то хорошо, то плохо. Грязную бомбу продают в центре Москвы за пару тонких пачек тысячных купюр. И всё в таком духе. Ещё повезло, что после первой серии в России не так много всего происходит.

Следующая проблема — стилистический винегрет. И это при том, что весь сериал снят одним режиссёром. Глубокие и вдумчивые разговорные сцены с Фьюри контрастируют с выпендрёжным комиксным экшеном — особенно финальной схваткой. А мостиками между ними выступают атмосферные нагнетающие подводки в духе классических шпионских триллеров. Если учесть укороченный формат серий, настроиться на что-то одно абсолютно невозможно.

В итоге получается сопереживать Фьюри как персонажу. Получается сопереживать скруллам как народу без родной планеты — привет очередной аллюзии на скитания бездомных евреев. Но вот стройной и захватывающей истории из всего этого не вышло. Как бы ни был мотивирован и обоснован злодей, он скатывается в одержимого смертью маньяка. Финальная битва — унылая драка одинаковых по силе героев, в которой победа одного из них непонятно на чём основана. Увы, подобных непоняток в сериале предостаточно: от «почему Роуди не использует костюм Воителя» до «почему во всё это не вмешался новый Кэп».

Главную же смуту вносит масса необъяснённых вещей, которые вообще-то должны повлиять на всю киновселенную.

Дальше — спойлеры!

Осторожно, спойлеры! Спойлеры к финалу сериала

Нам показали, что всё это время в MCU любой персонаж в любой момент мог быть скруллом. Некоторые из них показаны в самом «Секретном вторжении», но не уточняется, сколько они в таком состоянии пробыли.

В сериале есть удачный сюжетный поворот — президент США, вместо того чтобы решить проблему со скруллами, лишь её усугубляет, объявив охоту на пришельцев. Вот только теперь этот ход придётся учитывать в каждом следующем произведении Marvel, действие которого разворачивается на Земле.

Фьюри обещает устроить мирные переговоры между кри и скруллами, что должно быть отражено в «Марвелах». Но в трейлере Капитан Марвел просто радостно лупит крии. Непонятно, как после этого будут проводиться мирные переговоры.

Большой вопрос, что собираются делать авторы с неимоверно могущественным персонажем, который появился в сериале просто по ходу дела. По сути, это самое сильное существо, представленное в киновселенной. Если авторы тихонько заметут его под ковёр, это вызовет только стыд.

В общем, «Секретное вторжение» вышло на такой уровень запутанных планов Marvel, что для адекватной оценки нужно учитывать не только вышедшие произведения, но и все будущие.

* * *

Обычно сериалы Marvel облегчали жизнь зрителю. Аккуратно знакомили с новыми героями, чтобы потом вводить их в общую картину («Мисс Марвел», «Женщина-Халк»), раскрывали истории уже известных персонажей («Ванда/Вижн», «Локи», «Соколиный глаз», «Сокол и Зимний солдат») или вообще не трогали киновселенную, оставаясь в сторонке («Лунный рыцарь»). «Секретное вторжение» же умудрилось запутать повествование, задать кучу вопросов и не дать никаких ответов. И хорошей истории, увы, тоже не получилось.