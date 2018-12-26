Сериалы 2019: продолжения. «Игра престолов», «Рик и Морти» и другие

Эта часть ожиданий посвящена новым сезонам уже знакомых нам сериалов. Их мы ждём не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем новинки, которые ещё неизвестно, хороши ли выйдут. Год обещает быть ударным — всё интересное даже не влезло в топ-10. Вернутся наши давние любимцы — Рик и Морти, американские боги и жители городка Хокинс. Но важнейшим событием года, конечно, станет финал главного фэнтези-сериала всех времён — «Игры престолов».

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10. Леденящие душу приключения Сабрины, 2 часть 1 сезона

(да, Netflix очень странно делит сериалы на сезоны — та же история с «Разочарованием»)

Когда? 5 апреля 2019

Что? Мистика, «низкое» фэнтези. По мотивам одноимённой серии комиксов.

О чём? О Сабрине Спеллман, юной ведьмочке, которая живёт с двумя тётушками-колдуньями и чёрным котом-фамильяром Салемом. Только, в отличие от сериала, который мы смотрели в детстве, это не смешно, а жутко. Тётушки состоят в церкви Сатаны, её глава заставляет Сабрину подписать договор с дьяволом и поступить в магическую школу. А у той хватает проблем и в обычной школе, где учатся её парень и друзья.

Чего ждём? По итогам первой части Сабрина, похоже, выбрала мир ведьм и почти порвала с обычным. Это плохо для неё, но хорошо для нас, зрителей. Согласитесь, школьный правозащитный комитет и его борьба с директором были самыми унылыми моментами первого сезона. А лучшими были те, где упор делали на магию и ужасы. Надеемся, что в продолжении таких эпизодов станет больше. И пусть Салем наконец заговорит!

О сериале «Леденящие душу приключения Сабрины» не ремейк, и слава богу Чем примечателен новый сериал про юную ведьму и культ сатанистов, как он связан с прошлой экранизацией и комиксами и почему на него стоит обратить внимание, несмотря на недостатки.

9. Разочарование, 2 часть 1 сезона

Когда? 2019, точная дата неизвестна

Что? Анимационная фэнтези-комедия от Мэтта Грейнинга, создателя «Симпсонов» и «Футурамы».

О чём? О принцессе Бин из волшебного королевства. Её отец — король-алкоголик, который её не понимает. Её лучшие друзья — демон-искуситель и глупый эльф из конфетной страны. Её любимые развлечения — пиво, карты, секс и влипать в неприятности.

Чего ждём? Правильное «Разочарование», каким его надо было делать с самого начала. Этот мультсериал был самым ожидаемым в 2018 году по версии МирФ. Но первый сезон разочаровал нас (и большинство критиков) — половина серий оказалась никуда не ведущими филлерами. Даже удивительно, что при такой критике сериал всё-таки продлили.

Только под самый конец Грейнинг вспомнил о сюжете — сериал вдруг начал разгоняться и ушёл на перерыв на самом интересном месте. Теперь ждём не дождёмся, чтобы узнать, чем кончится история с мамой Бин. Заодно рассчитываем, что Мэтт учтёт замечания и сделает «Разочарование» более остроумным. Миру нужна фэнтезийная «Футурама», мистер Грейнинг!

О сериале «Разочарование» — не новая «Футурама». Плохо ли это? Если Мэтт Грейнинг хотел удивить зрителя, у него получилось. Сериалу не хватает остроты юмора и очарования персонажей, но его сюжет действительно преподносит сюрпризы. Особенно под конец сезона.

8. Final Space, 2 сезон

(«Космический рубеж», он же «Космо-рубеж», он же «Крайний космос», он же «Конец космоса», — господи, да договоритесь уже!)

Когда? 2019, точная дата неизвестна

Что? Космическая фантастика, комедийный мультсериал.

О чём? О Гэри, звездолётчике-раздолбае, которого за преступную халатность приговорили к одиночному заключению на корабле-тюрьме (и никаких печенек!). Но Гэри удалось угнать свою тюрьму, собрать команду и приступить к спасению мира от злодея Лорда Командующего.

Чего ждём? Первый сезон кончился абсолютно внезапно для, казалось бы, лёгкой приключенческой комедии — драматично и трагически. Гэри оказался на грани смерти, в той самой ситуации, в которой мы весь сезон видели его в заставках-флэшфорвардах. Посмотрим, как он выпутается, а в остальном — ждём ещё больше юмора и приключений. Final Space — это главная находка 2018 года среди мультсериалов, и мы ожидаем, что скоро он станет таким же феноменом, как «Гравити Фолз» и «Вселенная Стивена».

О сериале «Final Space»: мультсериал, который не стоит пропускать Похоже, перед нами новый феномен, который может встать в один ряд с «Футурамой» и «Риком и Морти».

7. Каратель

Когда? Январь 2019

Что? Боевик-драма по комиксам Marvel.

О чём? Про Карателя, он же Фрэнк Касл, — никакого не супергероя, а жестокого линчевателя. Фрэнк потерял всю семью, суперсил у него нет, так что он не цацкается со злодеями, а убивает их на месте.

Чего ждём? Похоже, что второй сезон не будет основан ни на каком конкретном комиксе и станет полностью самостоятельной историей. Создатели анонсировали целый ряд новых персонажей, но их имена едва ли что-то скажут даже знатоку Marvel.

Второй сезон «Карателя» может стать последним. Netflix массово закрывает сериалы по Marvel, и если уж не уцелел сам «Сорвиголова» — на что рассчитывать куда менее популярному Фрэнку Каслу? Если Каратель уйдёт, надеемся, что он сделает это красиво.

О сериале «Каратель»: самый брутальный сериал по Marvel Netflix сняли про Фрэнка Касла глубокую и эмоциональную драму, где много сурового реализма и жестокого насилия.

6. Пространство, 4 сезон

Когда? Середина 2019 (съёмки уже начались)

Что? Космическая научная фантастика. Экранизация книг Джеймса Кори (псевдоним Дэниела Абрахама и Тая Френка).

О чём? О недалёком будущем Солнечной системы. Земля пытается сохранить контроль над своими колониями, но безуспешно. Марс становится независимым, а в поясе астероидов зарождается новая раса людей — астеры, не способные к жизни при высокой гравитации. Политики и корпорации плетут интриги, и во всё это втянут экипаж звездолёта «Росинант».

Чего ждём? Продолжения главного НФ-сериала последних лет, чудом спасённого от гибели. С нового года сериал начнёт выходить на новом канале — Syfy собирался его закрыть, но Amazon Prime выкупил права и возобновил производство.

Сезон будет основан на четвёртом романе цикла, «Пожар Сиболы». По его сюжету, человечество использовало червоточину (её открыли в предыдущем сезоне), чтобы отправиться в глубины Галактики и осваивать новые миры. За колонизацию планеты Илус разгорается борьба между земными корпорациями и поселенцами-астерами. Но и сама планета не так проста — на ней сохранились остатки древней инопланетной цивилизации, способные погубить колонистов.

О сериале «Пространство»: новый уровень фантастики на ТВ Канал SyFy пытается вернуть доверие зрителей — и, похоже, у него это выходит.

5. Чёрное зеркало, 5 сезон

Когда? 2019 (съёмки уже начались) + телефильм, который покажут перед новым годом.

Что? Социальная фантастика о ближайшем будущем.

О чём? Антология не связанных между собой историй о технологиях и обществе. Что будет, если мы научимся записывать память на видео? Или создавать игровых персонажей с личностями реальных людей? Или если преступников будут карать, заставляя их почувствовать себя в шкуре жертвы? Если коротко — ничего хорошего.

Чего ждём? Чего угодно, если честно. Эпизоды «Чёрного зеркала» очень разнообразны. Их лишь в общих чертах объединяет одна идея: высокие технологии + человеческие недостатки = ужасно неприятные ситуации. И даже от этой формулы Чарли Брукер в последних сезонах стал отходить.

По понятным причинам о пятом сезоне известно мало. Вот всё, что мы знаем. Один из эпизодов будет про восьмидесятые. В одной серии снимется певица Майли Сайрус. И, наконец, перед новым годом выйдет интерактивный эпизод, финал которого будет зависеть от голосования зрителей. Наверняка Брукер использует это как повод ещё раз подколоть аудиторию и заставить её задуматься над своим поведением.

4. Американские боги, 2 сезон

Когда? 10 марта 2019

Что? «Низкое» фэнтези. Экранизация одноимённого романа Нила Геймана.

О чём? О древних богах, демонах и духах, тайно живущих среди людей в современной Америке. Они питаются человеческой верой и враждуют с современными богами автострад и телевидения. Главный герой, бандит-наёмник по прозвищу Тень, работает на одного из древних богов — мистера Среду.

Чего ждём? Война богов начинается — в финале первого сезона мистер Среда раскрыл, кто он, и нанёс врагам первый удар. Судя по книге, это должно подвести нас к самопожертвованию Тени, после которого он узнает истинный план Среды и тайну своего происхождения. Но Нил Гейман, который числится в сериале продюсером, сказал, что создатели рассчитывают растянуть историю сезонов на пять. Так что второй сезон, видимо, будет куда сильнее отходить от книги.

Снимал этот сезон новый продюсер — Джесси Александр. Бывший шоураннер, Брайан Фуллер, покинул сериал, не договорившись с руководством канала о финансировании. Его планы тратить по 10 миллионов на эпизод сочли разорительными. А этой осенью канал «подвинул» и Александра — видимо, он тоже выбился из бюджета. Значит, крутых спецэффектов и масштабных сцен не ждём. Сериал будет выезжать на сюжете, обаянии актёров и сюрреалистичном безумии.

3. Очень странные дела, 3 сезон

Когда? 2019, точная дата неизвестна

Что? Мистика, ужасы.

О чём? О городке Хокинс, штат Индиана, где происходят очень странные дела. На военной базе тайно ставят эксперименты над детьми с суперспособностями. В округе открываются порталы в параллельный мир — Изнанку, и оттуда вылезают чудовища. Всё это приходится расследовать простым подросткам и местному шерифу.

Чего ждём? Братья Дафферы, создатели сериала, пока только намекают на сюжет третьего сезона. Известно, что в Хокинсе появится большой торговый центр, и странные события будут связаны с ним. Все основные персонажи, пережившие второй сезон, вернутся и в третьем. Некоторые второстепенные герои перейдут в разряд главных — например, Эрика, сестра Лукаса.

Ждём мистических приключений в духе «Инопланетянина», «Оно», «Кэрри» и «Твин Пикса» одновременно, атмосферы восьмидесятых с весёлыми отсылками и хорошей игры детей-актёров. Третий сезон точно не будет последним — в планах братьев выпустить четвёртый и, возможно, пятый.

2. Рик и Морти, 4 сезон

Когда? Конец 2019, точная дата неизвестна

Что? Фантастическая мульт-комедия для взрослых.

О чём? О Рике Санчесе — циничном и неуравновешенном гениальном учёном, который скачет между параллельными мирами, дерётся с монстрами, превращается в огурчик и нарушает законы пространства-времени чаще, чем вы ходите в магазин. И о Морти Смите — его трусливом внуке, которого Рик таскает с собой навстречу приключениям.

Чего ждём? Много чёрного юмора, пародий на штампы научной фантастики, абсурдных ситуаций и неожиданных проблесков душевности среди всего этого. И озвучки от Сыендука. В общем, того, за что любят «Рика и Морти».

Четвёртый сезон, вероятно, будет состоять из 10 эпизодов — а уже известно, что «Рика и Морти» продлили на 70 серий, так что закроется он не раньше десятого сезона. О сюжете пока ничего не известно. Но если в первых двух сезонах эпизоды были законченными историями, то в третьем наметился сквозной сюжет. Так что ждём развития отношений Рика с семьёй, особенно с дочерью Бет, и параллельной ветки о цитадели Риков, где захватил власть новый президент — Злой Морти.

О сериале «Рик и Морти» с точки зрения науки Что говорят учёные насчёт портальной пушки, теории мультивселенной, мышечной памяти и химической реакции, вызывающей любовь.

1. Игра престолов, 8 сезон

Когда? Апрель 2019

Что? Высокое эпическое фэнтези. Экранизация книг Джорджа Мартина, уже обогнавшая первоисточник.

О чём? В средневековых Семи Королевствах идёт гражданская война за трон… да ладно, все и так знают. А если вы вдруг не знаете — почитайте наше пособие «Как смотреть «Игру престолов» с седьмого сезона и всё понимать».

Чего ждём? Финала главной саги этого десятилетия и величайшего, без шуток, фэнтези-сериала. Эпической битвы с Белыми Ходоками и их ледяным драконом. Интриг, которые сплетут Серсея, Тирион и прочие хитрецы. Гибели не менее половины персонажей. И горько-сладкого финала, который давно обещал нам Джордж Мартин.

Ожидания так высоки, что поначалу мы с вами наверняка разочаруемся. Вряд ли у Джорджа припасён настолько уж крутой финальный поворот. А если и припасён — не факт, что продюсеры удачно воплотят идею без участия автора. К тому же фанаты перебрали в своих теориях все возможные варианты финала, и неожиданным он в любом случае не станет. Тирион окажется Таргариеном и займёт трон? Предвидели. Джон или Дейенерис окажутся Азором Ахаем и пожертвуют собой? Предвидели. Мартин убьёт вообще всех и заселит планету Ходоками? Что ж, мы и это предвидели.

Финал наверняка вызовет кучу споров. Кто-нибудь (может, даже мы) скажет, что сериал скатился. Но годы спустя мы будем вспоминать, что были свидетелями исторического события: на нашем веку началась и закончилась «Игра престолов».