«Колесо времени»: тёмные силы и монстры

худ. Mike S. Miller и Etienne St-Laurent

Более тридцати лет вращается Колесо времени. За это время герои эпического цикла Роберта Джордана успели перебраться из книг на страницы комиксов, экраны мониторов и столы любителей настольных игр, а сам мастер покинул нас после продолжительной болезни. Однако Колесу времени предстоит совершить ещё один, решающий поворот — экранизация, которая выходит в этом месяце. В её ожидании мы вспомним о тех, с кем придётся сразиться Возрождённому Дракону и его друзьям.

В чём главное достоинство «Колеса времени»? Уж точно не в чрезмерно затянутом сюжете или вяло развивающихся характерах персонажей. Главный козырь Джордана — удивительный мир: демиургом писатель был непревзойдённым. «Постойте, ведь вселенная цикла полна штампов и заимствований!» — может сказать критик, и отчасти окажется прав. Действительно, Джордан не стеснялся использовать в своих книгах типичные для фэнтези клише, что особенно заметно на примере отрицательных персонажей и сил. Но они же наглядно доказывают, что даже самые тривиальные идеи мастер мог интерпретировать совершенно уникальным образом.

Осторожно, спойлеры!

Потерянный рай

Некогда мир «Колеса времени» походил на землю обетованную. В Эпоху легенд Единая сила помогла человечеству достигнуть невероятного расцвета: в небеса вздымались шпили величественных замков, семимильными шагами развивались науки и искусства, отступили болезни, и люди почти не знали слов «война» и «преступность». Однако, хотя корысть и была неведома жившим тогда людям, они были одержимы жаждой познания — она-то и стала причиной всех их бед.

Исследователи из числа Айз Седай обнаружили аномалию в Узоре мироздания, которую посчитали новым источником силы и попытались пробиться к нему. Однако забывших об осторожности чародеев ожидал неприятный сюрприз в лице Тёмного, воплощённого хаоса и разрушения, который был заточён за границами мира в момент его творения. Исследователи лишь слегка повредили узилище Шайи’тана, так что тот не смог вырваться, но получил вожделенную возможность влиять на мир смертных и не преминул тут же ею воспользоваться.

Он исподволь вселял в сердца людей незнакомые им прежде чувства — зависть, злобу, алчность. Цивилизация начала постепенно погружаться в пучину хаоса, но то было лишь начало. Стремясь обрести свободу, Тёмный начал открываться людям, и мало кто смог устоять перед его щедрыми посулами.

Вскоре вспыхнула Война Тени — пожалуй, самый кровавый конфликт в истории «Колеса времени», ведь все достижения цивилизации, в том числе и магическое искусство Айз Седай, превратились в оружие. Целью последователей Тёмного было освобождение своего господина, а тот, в свою очередь, стремился преобразовать мир по своему усмотрению.

Льюсу Терину, прозванному Драконом, и его соратникам удалось положить конец Войне Тени, запечатав у горы Шайол Гул отверстие в узилище Тёмного. Однако тот сумел нанести ответный удар, запятнав безумием мужскую половину Единой силы, да и печати, хоть и продержались тысячелетия, оказались лишь временным решением проблемы. К тому моменту как Дракон возродился в Ранде ал’Торе, оставались считанные годы до второй попытки Тёмного обрести свободу.

Как и практически любой фэнтезийный тёмный властелин, Шайи’тан поначалу вызывает стойкие ассоциации с Сауроном, да и «Око мира» производит впечатление откровенного клона «Властелина Колец». И у нас практически нет сомнений в том, что именно владыка Мордора послужил прототипом Тёмного. Однако цели и методы последнего заставляют вспомнить в первую очередь о христианском Дьяволе.

Силы Шайи’тана сопоставимы с могуществом самого Создателя, однако его способность влиять на мир крайне ограничена и потому он вынужден действовать опосредованно, играя на слабостях людей, соблазняя и искушая их. Неудивительно, что и в образе главного героя цикла Ранда ал’Тора, который может стать спасителем мира, хватает библейских аллюзий. Так, согласно пророчествам, Ранду придётся пожертвовать собой в Последней битве, чтобы одолеть силы Тени. Впрочем, смирением и принципом «подставь вторую» щёку в действиях Возрождённого дракона и не пахнет.

Одно из прозвищ Тёмного — Отец Лжи, но порой он выполняет обещания, данные самым верным своим последователям. Так, некоторые из Отрёкшихся получили от него доступ к Истинному источнику, который даёт даже большее могущество, чем Едина сила, но вызывает привыкание подобно наркотику. Чувствуя неминуемое приближение Последней битвы, Шайи’тан вернул к жизни в новых телах четверых из погибших Отрёкшихся.

Чёртова дюжина

Как у любого уважающего себя воплощения зла, у Властелина Хаоса не было недостатка в могущественных последователях, среди которых были и бывшие Айз Седай, соблазнившиеся обещанными Тёмным бессмертием и властью. Среди них выделялись тринадцать — восемь мужчин и пять женщин, ставшие проводниками воли Тёмного в мире. Сами они называли себя Избранными, история запомнит их под иными прозваниями — Отрёкшихся или Повелителей ужаса. Ими родители ещё долго будут пугать непослушных детей.

Местные назгулы? Отбросьте эти ассоциации. Во «Властелине Колец» граница между добром и злом чётко очерчена, по этому же пути идёт и большинство апологетов Толкина. Но только не Джордан. Писатель решил отбросить чёрно-белые клише и не только наделил всех Отрёкшихся индивидуальностью и свободой воли, но и не стал превращать их в абсолютно отрицательных персонажей.

Когда-то все они были выдающимися, если не сказать великими людьми: Ишамаэль слыл мудрым философом, Саммаэль прославился на ниве спорта, Демандред в магическом искусстве и полководческих талантах лишь немногим уступал самому Дракону, а с Семираг никто не мог сравниться в целительстве. Их любили и уважали, а некоторые из будущих Повелителей ужаса числились среди ближайших друзей и соратников самого Дракона. Тем сильнее оказалось их падение.

Все они по тем или иным причинам польстились на посулы Шайи’тана. Кого-то привлекли обещания власти и бессмертия, другие ухватились за возможность отомстить своим врагам или узнать секреты Узора, а кто-то просто уверовал, что мир должен измениться, как того желает Тёмный. Как бы то ни было, все тринадцать Отрёкшихся оказались запечатаны в недрах Шайол Гула вместе со своим повелителем. Но, в отличие от него, они сумели выбраться на свободу своими силами, когда печати стали слабеть и Дракону пришла пора возродиться.

Казалось бы, логично, что именно Отрёкшиеся стали главными противниками Ранда; в какой-то степени так и произошло. Ишамаэль, выдавая себя за самого Тёмного, лез из кожи вон, стремясь прикончить Возрождённого Дракона, пока сам не пал от его руки. Равин тем временем спокойно прибрал к рукам власть в Андоре, Ланфир пыталась соблазнить Ранда и привлечь его на сторону Тени, а Асмодиан попал в руки к Возрождённому Дракону и стал его наставником, пока не погиб от рук неизвестного убийцы.

Каждый из Отрёкшихся действует прежде всего в своих интересах. Они постоянно интригуют друг против друга, стремясь выслужиться перед Шайи’таном. В то же время Повелители ужаса остаются живыми людьми, которых вполне можно убить. И Джордан в своих романах не жалел приспешников Тени: достаточно сказать, что меньше половины из них дожили до финала одиннадцатого романа.

В отличие от своего господина, Отрёкшиеся стали частыми гостями на страницах «Колеса времени». В романах писатель рассказывает о них скупо, зато их биография подробнейшим образом расписана на страницах энциклопедии The World of Robert Jordan’s the Wheel of Time, увидевшей свет в 1997 году, после выхода седьмого романа.

Имена для самого Тёмного и многих из Отрёкшихся Роберт Джордан позаимствовал в земной мифологии. Шайи’тан — лишь немного видоизменённое слово «шайтан», переводящееся с арабского языка как «Дьявол». Асмодиан, Равин, Ишамаэль получили имена в честь демонов, а Бе’лал унаследовал своё от главного божества вавилонского пантеона.

Слуги тени

Из людей получаются далеко не идеальные солдаты. К такому выводу пришёл и один из Отрёкшихся по имени Агинор. Бывший учёный начал проводить эксперименты по выведению новой расы безупречных воинов. Он пытался придать человеку разумному черты самых опасных животных — волков, медведей, кабанов, орлов — и в итоге добился успеха. Плодом трудов, жестокости которых позавидовал бы и доктор Моро, стала раса троллоков — гуманоидов с чертами хищников и повадками диких зверей. Всеядные, от рождения наделённые когтями и клыками, троллоки стали костяком армий Тени.

После того как Тёмный со своими ближайшими сторонниками был запечатан, троллокам поневоле пришлось искать собственное место в мире. Они заселили неприветливые северные пустоши, окружающие Шайол Гул, и на протяжении веков вели с переменным успехом войну против королевств, граничащих с Запустеньем.

Если в троллоках без труда угадываются клоны толкиновских орков, то другие детища Агинора (а вернее, Джордана) гораздо более оригинальны. Порой у пары троллоков рождается настоящий выродок, как две капли воды похожий на обыкновенного человека за тем лишь исключением, что это создание не имеет глаз. Безглазые (мурдраалы) похожи один на другого, как близнецы, и в прямом смысле могут считаться порождениями Тени. Там, где есть тень, мурдраал всегда сумеет скрыться. Она же позволяет им моментально перемещаться на многие километры. Взгляд Безглазого способен парализовать самых отважных людей и даже туповатых троллоков. Благодаря этой способности мурдраалы стали идеальными командирами для отрядов своих звероподобных «родителей».

Опасен безглазый и в одиночку. Этих хитроумных и невероятно живучих созданий легко узнать по худощавому телосложению и чёрным балахонам с капюшонами, скрывающими черты отвратительных лиц. Они предпочитают орудовать клинками Тени, выкованными в кузницах Шайол Гула: достаточно нанести таким мечом одну рану, чтобы жертва начала гнить заживо и вскоре умерла в страшных муках.

Один из безглазых гораздо крупнее прочих мурдраалов и, в отличие от них, обладает пусть и мрачным, но чувством юмора. Айз Седай в его присутствии лишаются возможности касаться Единой силы. Его зовут Шайдар Харан и он ведёт себя с Отрёкшимися, как повелитель.

Самый изощрённый продукт экспериментов Агинора — голамы, недаром их было создано всего шестеро. У этих созданий нет костей и крови, поэтому они могут по собственному желанию менять форму тела, просачиваясь буквально в любые отверстия. Они абсолютно невосприимчивы к Единой силе и практически неуязвимы для обычного оружия, что превращает их в идеальных убийц Айз Седай.

Ещё одно творение Агинора внешне походит на помесь человека с летучей мышью. По сути дракгары — нечто среднее между сиреной и вампиром. Они обожают подманить человека пением и, неожиданно набросившись на него, высосать душу поцелуем.

Служат Тёмному и те, кто уже лишён души, — серые люди. Они с лёгкостью теряются в любой толпе, на невзрачных обывателей жертва даже не обратит внимание. Пока бездушный не всадит в её тело предательский клинок…

Скажи, кто твой друг?

Тёмный никогда не был так глуп, чтобы полагаться лишь на грубую силу армий и монстров. В качестве соглядатаев ему зачастую служат самые обычные животные, чаще всего — вороны или крысы. Во все времена у Шай’тана было немало последователей и среди простого люда. Приверженцев Отца Лжи принято называть Друзьями Тёмного. Они не владеют магией и подчас не знают, с какого конца браться за меч. Но они могут прожить рядом с вами много лет, не выдавая своей сути, и опасны тем, что в самый неподходящий момент нанесут удар в спину.

Даже среди гордящихся своими знаниями и мудростью Айз Седай затесались последовательницы Шай’тана, образовавшие восьмую тайную Айю. На протяжении многих поколений о предавшихся Тени сёстрах внутри Белой башни ходили лишь неверные слухи. Почти все Айз Седай отвергали подобные разговоры как абсурдную теорию заговора и, естественно, проглядели врага под самым носом. Даже когда отвергнувшие клятвы сёстры начали проявлять себя, многие Айз Седай продолжают отрицать очевидное.

Не стоит думать, будто всё зло в мире «Колеса времени» имеет один источник. Один из самых непримиримых противников Ранда, Падан Фейн когда-то был лишь заурядным Другом Тёмного, которого послали на поиски Возрождённого Дракона. Именно он навёл троллоков на деревню, где, не подозревая о своём великом предназначении, жили Ранд, Перрин и Мэт. Когда попытка убить Возрождённого Дракона провалилась, Падан отправился вслед за друзьями.

В руинах заброшенного города Шадар Логота в него вселился древний дух по имени Мордет, который некогда стал причиной крушения города. Две слившиеся воедино злобные души породили новое создание, не менее опасное, чем любой из Отрёкшихся, пусть даже и выглядит Фейн как невзрачный хилый человечек. Однажды он едва не прикончил Возрождённого Дракона и настолько непредсказуем, что даже силы Тени считают его своим врагом и без колебаний убьют при первой возможности.

* * *

С каждым новым томом Роберт Джордан отходил от канонов классического фэнтези: всё меньшую роль в истории играли бесчисленные орды тёмных сил, всё реже встречались персонажи, которых можно было бы записать в безнадёжные злодеи. История, начинавшаяся как подражание «Властелину Колец», постепенно выросла в эпическую сагу о политике, сложных интригах и людских страстях. И зло, с которым приходится бороться героям «Колеса времени», редко заключается в армиях троллоков. Куда чаще оно скрывается в сердцах людей.