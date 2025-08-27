«Мне нравится полностью контролировать создание своих книг». Интервью с Беном Гэлли

Недавно на русском языке вышел роман «Укрощая хаос», завершающий трилогию «Гонка за смертью» — тёмного фэнтези в сеттинге, вдохновлённом Древним Египтом. Автор трилогии Бен Гэлли, хотя ему ещё нет и сорока, создал полтора десятка романов и считается одним из ветеранов самиздата. Благодаря ему всё больше новых писателей находят путь к успеху без помощи традиционных издателей. Именно с вопроса о том, почему он предпочитает самостоятельно выпускать книги, мы начали разговор с Беном.

За последние несколько лет в самиздате зажглось немало звёзд фантастики и фэнтези, но вы начали публиковаться самостоятельно ещё в 2010 году, когда эта сфера только развивалась. Почему вы решили издавать книги таким образом?

Я начал выпускать романы самостоятельно из-за стечения обстоятельств, которое теперь могу назвать счастливым. Я с детства хотел стать писателем и долго был уверен, что к этой цели есть лишь один путь — через издательства. Когда в 2009 году я закончил первую книгу и начал искать способы публиковаться, я так спешил, что едва не заключил договор с компанией, которая издавала романы за деньги авторов. Конечно, это ужасная практика.

Но прежде чем поставить подпись в договоре и заплатить, я задумался о том, что должны существовать другие способы выпустить книгу. Я изучил этот вопрос и открыл для себя самиздат, который тогда как раз набирал обороты. Правда, сведений о нём было немного, и пришлось исследовать все возможности. Прокладывая свой путь в самиздате, я наделал немало ошибок, но это неизбежно при дефиците информации.

Тем не менее мне удалось пройти той дорогой, которая сейчас стала привычной для авторов, решающих издаваться самостоятельно. Этот способ подразумевает, что ты выступаешь не только писателем, но и своего рода проект-менеджером, который находит специалистов, помогающих сделать книгу не хуже по качеству, чем те, что выходят в издательствах. Даже если не касаться маркетинга — а это отдельная тема, — нужно выстроить продуктивные отношения с редактором и художником. Получается, ты сам запускаешь большой механизм и отвечаешь за то, чтобы он работал, — а это весьма непросто.

Мне нравится полностью контролировать создание своих книг, и я ни за что не изменю подход — даже несмотря на то, что список дел на день порой выглядит пугающе. Пожалуй, это всё равно что управлять бизнесом: ты постоянно погружён в работу и занимаешься ей по 12–14 часов в день. Я встречался с термином authorpreneur (производная от entrepreneur — предприниматель *примечание переводчика ), и он, как мне кажется, хорошо подходит тому, чем я занимаюсь.

Когда я впервые увидел трилогию «Гонка за смертью», сразу привлекли внимание обложки. У других ваших книг тоже отличное оформление. Можете рассказать подробнее, как вы работаете с художниками?

Процесс довольно прост. Прежде всего я ищу в интернете иллюстрации с образами и атмосферой, подходящими той истории, которую я собираюсь рассказать. Обычно до того, как я начинаю работать над рукописью — в момент, когда существует только задумка романа, — у меня уже есть идея о том, что именно я хочу увидеть на обложке. Я собираю референсы, готовлю описание сцены и персонажей, а также, насколько это в моих силах, набрасываю концепт будущей иллюстрации. И затем прошу художника её нарисовать. Иногда я заранее знаю, к кому обращусь, но порой требуется искать автора, чей стиль подходил бы конкретной обложке. Сотрудничество с художниками для меня одна из любимых составляющих работы.

Я знаю, что вы профессионально занимались музыкой. Слушаете ли вы музыку, когда пишете, и если да, то какую?

Да, у меня есть отдельный плейлист для писательства. В нём много металла и изрядное количество композиций без слов: саундтреки к фильмам, электронная музыка, трип-хоп. Этот плейлист поделён на разделы — каждый со своей атмосферой. В зависимости от того, какую именно сцену я пишу, я включаю музыку с подходящим настроением, чтобы зарядиться нужными эмоциями.

В интервью вы не раз говорили, что мечтаете увидеть экранизации своих книг. Кроме того, не скрываете любви к компьютерным играм. Будь у вас выбор, какую адаптацию вы предпочли бы в первую очередь — игру или кино? И какой из ваших циклов лучше всего бы подошёл для переноса в иной формат?

Очень непростой вопрос. Я вырос, играя в Oblivion и Skyrim, и вселенная цикла Emaneska, как мне кажется, могла бы стать основой масштабной RPG. Я был бы в восторге, представься мне возможность попутешествовать по виртуальной версии мира, который я создал.

Но всё-таки, если выбирать, я бы отдал предпочтение кино или сериалу. Я стараюсь делать свои романы кинематографичными, так что я, фигурально выражаясь, убил бы за возможность увидеть адаптацию, снятую на уровне трилогии «Властелин колец» или «Игры престолов». Думаю, цикл The Bloodwood Saga так и просится на экраны — из-за грандиозного размаха событий. Например, в нём есть подвижные деревья высотой в милю — что немного напоминает об «Аватаре» . Вдобавок это очень динамичная история, которая отлично смотрелась бы в кино.

Emaneska, ваш самый масштабный цикл, относится к эпическому фэнтези. В России же вы пока известны по трилогии тёмного фэнтези «Гонка за смертью». Кроме того, вы работали и в других поджанрах фэнтези. С писательской точки зрения велика ли разница между ними? Меняете ли вы подход в зависимости от направления работы?

В моём представлении тёмное и эпическое фэнтези — близкие родственники. Так что моё эпическое фэнтези обычно мрачное и суровое. Для меня разница скорее в размахе. Когда я начинал, к тёмному фэнтези относили сравнительно приземлённые произведения с небольшим количеством магии — то, что сейчас называют гримдарком. А вот эпическое фэнтези подразумевает масштабный магический мир, множество действующих лиц и историю, охватывающую большое пространство.

Мне, конечно, интересно пробовать силы в разных поджанрах. Если мой первый цикл, Emaneska, можно назвать высоким фэнтези, то вышедшая следом трилогия The Scarlet Star — странный магический вестерн с элементами стимпанка и альтернативной истории. Одиночный роман The Heart of Stone — «низкое» военное фэнтези, а свежий цикл Demon's Reign я бы отнёс к героике. У каждого из поджанров есть традиционные тропы — перед тем, как использовать их или переосмыслять, стоит их изучить.

В мифологии цикла Emaneska заметны скандинавские мотивы, которые часто используются в фэнтези. А вот в «Гонке за смертью» вы обращаетесь к более экзотичной для жанра египетской мифологии. С какими мифами вам работать труднее: с теми, которые обширно представлены в жанре, или с редкими?

У каждого подхода свои сложности. Соглашусь, что читатели фэнтези привыкли к произведениям, основанным на скандинавской , германской и кельтской мифологии. Поэтому каждый автор, который решает на них опереться, задаётся вопросом о том, как их использовать, чтобы это выглядело свежо и одновременно узнаваемо. Или же стоит придерживаться оригинальных сюжетов — чтобы аудитория сразу понимала, какую историю ты рассказываешь.

В цикле Emaneska действие разворачивается на Земле в глубокой древности. Поэтому читателям не стоит удивляться тому, что в книгах фигурирует Локи — просто пятнадцать тысяч лет назад. Я не использовал сюжеты из мифов напрямую, но заимствовал некоторые имена, образы и атмосферу.

В трилогии «Гонка за смертью» я вдохновлялся египетской мифологией, которую все мы в той или иной степени знаем. Я не стремился описать в романах легенды и мифы Древнего Египта — взял лишь их части, связанные с представлениями египтян о смерти и богах, а также некоторые культурные аспекты.

Расскажите подробнее, как рождался мир «Гонки за смертью», ведь в нём политика и экономика выстроены вокруг смерти и порабощения душ.

Отправной точкой стала строчка из песни, которую я слушал, — дословно её не воспроизведу, но в ней говорилось о мире призраков. После этого я задумался, как мог бы выглядеть мир, где привидения постоянно взаимодействуют с живыми. Затем я стал задаваться другими вопросами — например, что, если бы этих призраков порабощали или использовали в качестве валюты? Постепенно выстраивалась картина города-государства, где в рамках закона можно совершать убийства, а самыми влиятельными персонами становятся те, кто владеет наибольшим количеством душ. Если у вас есть город, где практически всё подчинено экономической выгоде, политические интриги не затихают, а власти предержащие не гнушаются убивать конкурентов, то должны существовать и способы защиты. Поэтому знать в Араксе живёт в особняках, которые напоминают крепости. Так иерархия общества отражается в архитектуре. Кроме того, я задумался: как существование подобного города отразится на остальном мире? Что происходит за границами Аракса? Порабощают ли там призраков?

В трилогии «Гонка за смертью» необычный стиль повествования. Главы, посвящённые главному герою, Келтро Базальту, написаны от первого лица, а те, что рассказывают о других персонажах, — от третьего. Что побудило вас объединить в одном цикле два этих подхода?

Я решил испытать себя — проверить, получится ли совместить два способа рассказать историю. Считается, что так делать не следует, — а мне захотелось доказать, что это неписаное правило можно нарушить.

Кроме того, я считаю, что так читатеот глубже прочувствует происходящее с Келтро — начиная с его смерти в первой главе. Когда рассказ ведётся от первого лица, мы видим всё глазами персонажа и нам проще ассоциировать себя с ним.

Когда я приступал к работе, у меня была мысль целиком вести рассказ от первого лица. Но, поскольку в трилогии несколько ключевых персонажей, это могло бы запутать читателей. Так что я отказался от этой идеи.

В интервью вы говорили, что стараетесь тщательно планировать свои книги. А случалось ли так, что вам приходилось сильно их изменять в процессе работы?

В какой-то момент Келтро нарушил мои планы. То же самое сделала ещё одна героиня «Гонки за смертью» — Нилит. Сперва задумки на их счёт были другие, но где-то на четверти рукописи я почувствовал, что словно бы заставляю персонажей вести себя неестественно.

Келтро — упрямый ублюдок. Он делает то, что ему вздумается, так что мне пришлось с ним считаться. Нилит тоже оказалась гораздо сильнее, чем мне представлялось. Это целеустремленная мстительница, которая тащит через пустыню труп своего мужа и просто отказывается сдаваться. Чтобы показать опасное, полное испытаний путешествие по пустыне, я начал менять мир, добавляя новые детали политики и экономики.

Персонаж Нилит зародился в отрыве от истории Келтро. Однажды мне голову пришёл образ: человек, который тащит труп через пустыню. Куда он направляется? Почему тащит тело? Кто он такой — может, убийца?.. Эта картина показалась мне очень сильной.

В ваших книгах нередко встречаются персонажи, не принадлежащие к роду людскому, — например, меч Острый из «Гонки за смертью». А в романе The Heart of Stone голем и вовсе выступает протагонистом. Почему вам нравится работать с такими героями?

Я люблю использовать нечеловеческих персонажей, чтобы взглянуть на людей со стороны. Такова, скажем, роль голема Таска в The Heart of Stone. Показывая войну с точки зрения иного создания, которому наши переживания чужды, я даю читателю возможность сильнее прочувствовать весь ужас конфликта.

В то же время Таск — не просто инструмент повествования, а личность. Окружающие воспринимают его как объект, но он, возможно, самый чувствительный персонаж романа. Он более человечен, чем многие люди. Но не подумайте, что человечество в моих книгах показано только в негативном ключе. Таск встречает и дурных, и достойных представителей людского рода.

